Take a fresh look at your lifestyle.


وفاة أول طبيب مصري بفيروس كورونا في الكويت.. مَن هو؟

بواسطة أحمد سعيد
وفاة أول طبيب مصري بفيروس كورونا في الكويت وفاة أول طبيب مصري في الكويت متأثرًا بأصابته بفيروس كورونا

تُوفي أول طبيب مصري بفيروس كورونا في الكويت، اليوم الجمعة، مُتأثرا بمضاعفات الفيروس التاجي الذي أصاب 7208 أشخاص حتى الآن في دولة الكويت الشقيقة، بعد تسجيل وزارة الصحة في البلاد اليوم، 641 إصابة جديدة بفيروس “كوفيد -19”.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الكويت تطبيق حظرٍ شاملٍ في أنحاء البلاد، بدءًا من بعد غدٍ الأحد وحتى 30 من شهر مايو 2020، في محاولة لصد انتشار الفيروس في البلاد، وذلك بحسب الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم.

وفاة أول طبيب مصري بفيروس كورونا في الكويت

وفي سياق الحديث وفاة أول طبيب مصري بفيروس كورونا في الكويت، فقد نعى الشيخ باسل الصباح، وزير الصحة بالكويت، الطبيب المصري، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إذ قال “إنا لله وإنا إليه راجعون” أُعزى نفسي والزملاء بوفاة طبيب مصري بفيروس كورونا المستجد في أثناء معالجة المرضى.

وكشف وزير الصحة الكويتي عن هُوية الطبيب المصري المُتوفي بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه الدكتور طارق حسين مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى زين، وذلك متأثرا بمضاعفات الفيروس التاجي الذي أصيب به، طالبًا من الله عز وجل، أن يرحمه ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

تطبيق الحظر الشامل

ويأتي وفاة أول طبيب مصري بفيروس كورونا في الكويت اليوم، في الوقت الذي يصرح فيه طارق المزرم، متحدث الحكومة الكويتية بأنه بناء على توجيه السلطات الصحية، فقد قررت الحكومة تطبيق الحظر الشامل في البلاد بدءًا من يوم الأحد 10 مايو الجاري في تمام الساعة 4 عصرا، حتى 30 مايو 2020.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم، 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن 3 وفيات جديدة، ليرتفع ليصل إجمالي الوفيات إلى 47 حالة وفاة، فيما شُفي 85 مصابًا ليصل إجمالي المتعافين حتى الآن إلى 2466 شخصًا.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

أسباب زيادة حالات كورونا في مصر في الأيام الأخيرة.. وزارة الصحة تجيب

أخبار مصر

أدعية العشر الأواخر من رمضان 2020 مكتوبة ومستجابة بإذن الله

أخبار مصر

عزل مربع سكنى يضم 500 أسرة بقرية القيصرية بالمحلة الكبرى .. بسبب تعدد حالات كورونا

أخبار مصر

بعد مرور 15 يوما من شهر رمضان.. تعرف على دعاء ختم القرآن الكريم

أخبار مصر

مصر توفر علاج فيروس كورونا التجريبي قريبًا بهذا السعر

أخبار مصر

بيان وزارة الصحة اليوم عن فيروس كورونا: الإصابات تقترب من 500 حالة لأول مرة

أخبار مصر

المركزي يستعد لتطبيق الحساب المصرفي الدولي “IBAN” بعد اشتراكه في هيئة…

أخبار مصر

16 رمضان.. حالة الطقس غدا السبت 9 مايو وفق بيان الأرصاد الجوية المصرية

أخبار مصر

الحكومة ترد على 16 شائعة: تأجيل العام الدراسي الجديد ورفض استلام الأبحاث

أخبار مصر

مجلس الوزراء: فتح السينمات والمصالح الحكومية بشكل تدريجي..وعقوبات رادعة للمخالفين…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.