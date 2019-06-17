وفاة محمد مرسي | حقيقة وفاة رئيس مصر الأسبق

أعلن التليفزيون المصري منذ قليل عن نبأ وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي عيسى العياط، إذ قال النائب العام المصري أن النيابة العامة تلقت إخطارا بوفاة رئيس مصر الأسبق محمد مرسي عيسى العياط أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر، ويذكر البيان الصادر عن النائب العام بعد انتهاء دفاع جميع المتهمين من المرافعة أراد الرئيس الأسبق مرسي الحديث فسمحت له المحكمة بالتحدث لمدة 5 دقائق، وبعد أن أنهي مرسي كلمته رفعت الجلسة وبينما كان متواجدا داخل قفص الإتهام وقع مغشيا عليه وتم نقله إلى المستشفى وهناك تبين حقيقة وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي عيسى العياط.

تولى الرئيس محمد مرسي قيادة البلاد بعد ثورة يناير ليصبح بذلك الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية، وهو أول رئيس مدني يتم انتخابه رئيسا للبلاد بعد إعلان فوزه بالانتخابات، وذلك في 24 يونيو 2012 بحصولة على نسبة 51.73% ليتولى منصبه في 30 يونيو 2012 بعد أداء اليمين الدستورية.

حقيقة وفاة محمد مرسي

بعد توقيع الكشف المبدئي على جثة الرئيس السابق محمد مرسي تبين أنه لا نبض ولا تنفس ولا ضغط مع اتساع في حدقتا العين يظهر عدم الاستجابة للضوء أو المؤثرات الخارجية، وأمر النائب العام المصري بتولي فريق من أعضاء النيابة المصرية القيام بإجراء المناظرة للجثة وتحفظهم على كاميرات مراقبة المحكمة وسماع جميع المتواجدين معه في وقت وفاة الرئيس محمد مرسي.

ويذكر البيان الصادر عن النائب العام بأن مرسي وصل إلى المستشفى متوفيا في تمام الساعة الرابعة والخمسين دقيقة مساء توقيت القاهرة مع تبين عدم وجود أى إصابات حديثة بجثمان محمد مرسي.