وفاة الفريق محمد عبد الحميد حلمي والقوات المسلحة تنعيه في بيان رسمي و5 معلومات عن الراحل

قامت القوات المسلحة المصرية اليوم بنعي الراحل الفريق محمد عبد الحميد حلمي، والذي يعد إبناً من أبناء قواتنا المسلحة، والذي كان يشغل منصب قيادة القوات الجوية سابقاً، ورحل الفريق حلمي أمس، وذلك وفق بيان المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري اليوم، كما تقدمت القوات المسلحة لأسرة الراحل بالعزاءسائلةً المولى تبارك وتعالي أن يتغمد الفقيد بوافر رحمته وأن يلهم ذوية الصبر والسلوان.

من هو الفريق محمد عبد الحميد حلمي الذي وافته المنية بالأمس

ولكن من هو الفريق محمد عبد الحميد حلمي الذي فارق الحياة أمس.

1- تولي قيادة قواتنا الجوية بالجيش المصري.

2- كان آخر قائد رسمي للدفاع الجوي والقوات الجوية حينما كانا مجتمعين.

3- تولى قيادة الدفاع الجوي والقوات الجوية ما بين الفترة نوفمبر 1967 وحتى أغسطس 1968.

4- في عهده قام الرئيس عبد الناصري بفصل القوات الجوية عن الدفاع الجوي في فبراير 1968.

5- تولي الفريق حلمي قيادة القوات الجوية فقط بعد فصلها عن الدفاع الجوي خلال حرب الإستنزاف.

وذلك في الفترة ما بين أغسطس 68 وحتى يونيو 69.

تنعى القوات المسلحة إبن من أبنائها الفريق / محمد عبد الحميد حلمى قائد القوات الجوية الأسبق الذى وافته المنية أمس وتتقدم بخالص العزاء لأسرته وتدعوا الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان . Gepostet von ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ am Montag, 4. Mai 2020

الفريق محمد عبد الحميد حلمي وحديث الرئيس عنه

وأثناء كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015، وخلال تخريج دفعة 66 من الكلية الحربية، ودفعة 43 لكلية الدفاع الجوي، وصف السيسي الفريق محمد حلمي بالشهيد، ولكنه اعتذر في نهاية كلمته بسبب وصفه بالشهيد، وذلك لأنه في حينها كان الراحل ما زال على قيد الحياه، ووافته المنية بالأمس.

ونتقدم بالعزاء في أحد أبطال قواتنا المسلحة الفريق محمد حلمي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يعامله بفضلة ويتقبله من الشهداء، ولذويه الصبر السلوان.