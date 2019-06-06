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وفاة الفنانة ناهد حسين.. تعرف على أبرز المعلومات عن الفقيدة

كتب أشرف ركن الدينفي آخر تحديث
وفاة الفنانة ناهد حسين.. تعرف على أبرز المعلومات عن الفقيدة
وفاة الفنانة ناهد حسين من هي ناهد حسين

رحلت الفنانة ناهد حسين عن عالمنا، بعد مشوار فني طويل وحافل سواء كان في المسرح أو الدراما التلفزيونية؛ إذ رسخت في عقول الكثيرين بدوريها في مسرحية «عش المجانين»، ومسلسل «ضمير أبلة حكمت»، ويعدان أشهر الأعمال للفقيدة.

من هي ناهد حسين

ويقدم موقع كلمة أبرز المعلومات عن سيرة الفنانة الراحلة ناهد حسين، وهي كالتالي:
– هي شقيقة الفنانة رجاء حسين.
– تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1979.

الفنانة الراحلة ناهد حسين
الفنانة الراحلة ناهد حسين وفاة ناهد حسين من هي ناهد حسين

– كانت بدايتها مع التمثيل في سبعينيات القرن الماضي.
– يعتبر المسرح هو بداية ظهورها، حيث شاركت في مسرحية “عش المجانين”.
– قدمت بعد ذلك العديد من المسرحيات منها “عائلة عصرية جدا”، “ليلة القبض على بابا”، “عازب و3 عوانس”.
– تنوعت أعمالها الفنية ما بين مسلسلات درامية وسهرات تلفزيونية، وأيضًا الأفلام السينمائية.
– مثلت أمام الفنان فريد شوقي في فيلم “قضية عم أحمد”.

ناهد حسين
ناهد حسين وفاة ناهد حسين من هي ناهد حسين

– شاركت في مسلسلات عدة منها “يوميات ونيس” الجزء الثاني، “ضمير أبلة حكمت”.

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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