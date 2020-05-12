وفاة الفنان إبراهيم نصر فجر اليوم عن عمر يناهز 69 عاماً، أعلن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي منذ قليل عن وفاة إبراهيم نصر، صاحب البرنامج الكوميدي الشهير الذي يعرفه الجميع الكاميرا الخفية والشخصية خفيفة الظل التي أحبها الكثير زكية زكريا، آخر الأعمال التليفزيونية الفنية التي شارك فيها الراحل إبراهيم نصر هو مسلسل فوق السحاب بطولة النجم هاني سلامة، و آخر فيلم شارك فيه وهو في فيلم أهل الكهف بالأشتراك مع الفنانة روجينا والفنان ماجد المصري.

أبراهيم نصر

إبراهيم نصر النخيلي مواليد محافظة القاهرة ولد يوم 18 اغسطس سنة 1950 يبلغ من العمر ٦٩ سنة، ينتمي لمحافظة أسيوط ولكنه ولد في القاهره في حي شبرا جاء والده من محافظة أسيوط للعمل في القاهرة كان والده يعمل مقاولاً معمارياً، عندما أصبح إبراهيم في سن العاشرة بدأ أن يقلد أفراد اسرته وأصبح الشخص الذي يرسم الأبتسامة على وجه العائلة بأكملها وعندما دخل المدرسه كان يترأس فريق التمثيل في المدرسة أول عمل مسرحي فاز به كان مع فريق التمثيل داخل مدرسة عثمان بن عفان بمنطقة شبرا.

جنازة إبراهيم نصر

ستقام جنازة الفنان إبراهيم نصر اليوم كما أعلنت عائلته، بكنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية بالعباسية وبعد ذلك سيتم توجه العائلة بالجثمان إلى المقابر الخاصة بهم في منطقه العباسيه لدفن الجثمان بمدافن الأسرة.