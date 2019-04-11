وفاة الفنان الكبير محمود الجندى عن عمر 74 عاماً بعد أزمة مرضية

توفى إلى رحمة الله فجر اليوم الخميس 11 أبريل الفنان الكبير محمود الجندى بإحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر عن عمر يناهز 74 عاماً، وسوف تشيع جنازة الفنان الراحل من مسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة من مسجد الشيخ عبد الحكم، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد الجنازة أو مكان وموعد تلقى العزاء فى الفنان الراحل.

وكان الفنان محمود الجندى قد مر بأزمة مرضية منذ أيام وتم نقله إلى أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر وقد فارق الحياة فجر اليوم بعد أن قضى ما يقرب من عشرة أيام فى المستشفى يعانى فيها من المرض، وترك خلفه عدد كبير من الأعمال الفنية التى تخلد تاريخه وحياته الفنية، وكان الجندى يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل “حكايتى” مع الفنانة ياسمين صبرى، وإخراج أحمد سمير فرج.

وقد ولد الفنان محمود الجندى فى الرابع والعشرين من شهر فبراير عام 1945 بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة، وقد التحق بمدرسة الصنايع قسم النسيج، وعمل فى أحد المصانع بعد تخرجه، وقد درس فى المعهد العالى للسينما وتخرج منه عام 1967، ولم ينال الفنان الكبير دور البطولة على الإطلاق خلال حياته الفنية.

وقد قدم الفنان محمود الجندى العديد من الأعمال الفنية التى لا ينساها المشاهد وسوف تظل عالقة فى الأذهان للأبد منها دور “عم سلامة الطفشان” فى فيلم شمس الزناتى مع الفنان عادل إمام، وقد العديد من الأفلام منها فيلم “ناجى العلى” وفيلم “يوم حلو ويوم مر” وفيلم “عصافير النيل” وفيلم “شباب فوق البكان” وفيلم “القرد بيتكلم” وفيلم “هروب اضطرارى”.

كما قدم الفنان الجندى العديد من العمال التليفزيونية منها مسلسل “الخواجة عبد القادر” ومسلسل “الشهد والدموع” ومسلسل “حارة الزعفراني” ومسلسل “الجماعة” ومسلسل “أهل الهوى” ومسلسل “ظل الرئيس” ومسلسل “رمضان كريم” ومسلسل “هجرة الصعايدة” ومساسل “شارع عبد العزيز” ، كما قدم الفنان محمود الجندي العديد من المسرحيات الكوميدية.

أما عن حياة الفنان الراحل محمود الجندى فإنه قد تزوج 4 مرات من بينهم الفنانة عبلة كامل حيث تزوجها عام 2003 ولم يستمر معها لفترة طويلة حيث انفصل عنها بعد عامين من الزواج.

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