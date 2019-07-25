وفاة الفنان فاروق الفيشاوى بعد صراع مع مرض الكبد

توفى إلى رحمة الله تعالى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 25 يوليو الفنان فاروق الفيشاوي بعد دخوله فى غيبوبة الكبد مساء أمس، حيث بذل فريق من الأطباء مجهودات كبيرة لمحاولة إنقاذ الفيشاوي ولكنه عانى من توقف الكبد نهائياً مما أدي إلى الوفاة، وسوف يتم تشييع جثمان الفنان الراحل عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وكان الفنان فاروق الفيشاوي قد أعلن من قبل وخلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي إصابته بمرض السرطان وأكد وقتها بأنه سيتعامل معه على أنه نزلة برد فى إشارة منه لتحدي المرض والانتصار عليه بقدرة الله تعالى، وكان الموسيقار هانى مهنى قد أكد بأن الفيشاوي عانى فى الفترة الأخيرة من مرض الكبد.

والفنان الراحل فاروق الفيشاوي من مواليد محافظة المنوفية فبراير عام 1952 ويبلغ من العمر 67 عاماً وتزوج من الفنانة سمية الألفي وأنجب منها أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي، وعمل الفنان الراحل فى مجال التمثيل منذ عام 1973 وحتى الآن وقدم العديد من الأعمال الفنية فى المسرح والتليفزيون والسينما وحصد العديد من الجوائز .

من أهم أعمال الفنان فاروق الفيشاوي الجاسوسة حكمت فهمى، يا تحب ياتقب، الكنز، فرسان آخر زمن، ليه يا بنفسج، ليلة هنا وسرور ، كدبة كل يوم، القط، المتحدين، جبابرة الميناء، نعيمة فاكهة محرمة، أرجوك اعطني هذا الدواء، الخونة، لا تسألنى من أنا، جبروت امرأة، غضب الحليم، الأرملة والشيطان، عندما يبكي الشيطان.

كما قدم الفيشاوي أفلام تحقيق مع مواطنة، الزوجة تعرف أكثر، مهمة صعبة جداً، القرداتى، الهانم بالنيابة عن مين، شفاة غليظة، غرام وانتقم بالساطور، الفضيحة، ديك البرابر، البنات والمجهول، نأسف لهذا الخطأ، الحناكيش، سري للغاية، الزمن الصعب، العشق والدم، عليه العوض، رجل له ماضى، امرأة تحت المراقبة.

ومن الأعمال الفنية التى قدمها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي “سقة الستاذ حسن، حرب الهوى، كيدهن عظيم، وحوش المينا، براج المدابغ، تجيبها كدة تجيلها كدة هى كدة، نساء خلف القضبان، السكاكيني، شارع السد، المحترفون، صراع الأيام، قضية عم أحمد، الزمن الصعب، همس الجوارى، القاتلة، الشيطان يقدم حلاً.

وكذلك قدم الفيشاوي الدكتورة منال ترقص، حبيبتي من تكون، أحلام مسروقة، فتاة من إسرائيل، أرض أرض، حائط البطولات، 48 ساعة فى إسرائيل، الأنثي والدبور، يا تحت يا تقب، الأوغاد، المنتقمون، غاوى مشاكل، الحب فى طريق مسدود، امرأة هزت عرش مصر، كشف المستور، الوحوش الصغيرة، الطوفان، الطاغية.

وصيد الحيتان، المتحدين، ألوان السما السبعة، أبناء الشيطان، الشرف، العايقة والدريسة، صديقى الوفى، الشيطان يغنى، شقة الأستاذ حسن، المرأة الحديدية، ، النشالات الفاتنات، الجراج، تعاب وأرانب، رجل مهم جداً، الخطيئة السابعة، اغتصاب، الوحوش الصغيرة.