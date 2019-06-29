وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض والأسرة تحدد موعد صلاة الجنازة وتشيع الجثمان

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم عدد من الاخبار الساخنة على الساحة المصرية والفنية تحديدا” عقب الانباء والاخبار عن وفاة الفنان محمد أبو الوفاء والذي توفي منذ قليل بعد صراع كبير مع المرض والذي دخل على إثرها غرفة العناية المركزة، ولكن قد فات الاوان ليعلن الأطباء أنه فارق الحياة، ويعد الفنان محمد ابو الوفا من الجيل الذي تم اكتشافه وانتشاره على الساحة الفنية منذ الكبير ولم يشارك فى العديد من الاعمال الفنية والسينمائية ولكن قد ابدع فى عدد من الأدوار باللكنة الصعيدي وغيرها من الادوار وعدد من المسلسلات الرمضانية

وفاة الفنان محمد أبو الوفا

ومنذ الساعات الأولى جاءت خبر وفاته ليعلن نجل الفنان محمد ابو الوفا إسلام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر وغيرها من مواقع التواصل مسجل حالة حزن قائلا “«إنا لله وإنا إليه راجعون، أبي في ذمة الله».ومع متابعة اخر الاخبار حول موعد تشييع الجثمان الى مثواه الاخير وصلاة الجنازة وأيضا موعد العزاء، حيث جاءت عدد من الاخبار عن تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر ودفنه بمقابر الاسرة فى الفيوم ولم يتم الاعلان من جانب الاسرة او من نقيب الممثلين اشرف زكى عن موعد العزاء

أعمال الفنان محمد ابو الوفا

وأشتهر الفنان الراحل فى عدد من الاعمال الكبيرة وجاء بأكثر من شخصية وابدع ايضا فى عدد من المسلسلات وشارك كبار النجوم ليكون عمي كامل فى مسلسل ابن حلال وتوفيق فى مسلسل كأنه امبارح وأيضا فى نسر الصعيد وكلبش والمزان والشارع اللى ورنا، وقد استمرت أعماله خلال الجزء الثاني من مسلسل أفراح ابليس