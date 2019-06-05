وفاة الفنان محمد نجم «شفيق يا راجل» في أحد مستشفيات الدقي

توفي الفنان محمد نجم منذ ساعات في أحد مستشفيات الدقي بعد تعرضه للعلاج بالعناية المركزة لأيام، إذ دخل المستشفى منذ أيام في شهر مايو الماضي.

الجنازة من مسجد مصطفى محمود

قال الفنان شريف نجم، نجل الفنان الكبير محمد نجم، إن والده توفي، منذ ساعات إثر تعرضه لجلطة دماغية منذ أسابيع نقل على إثرها للمستشفى، وإن صلاة الجنازة بعد صلاة العصر مباشرة من مسجد مصطفى محمود.

وأوضح شريف أنه موجود حاليًا بالمستشفى لإنهاء إجراءات نقل الجثمان تمهيدًا لصلاة الجنازة.

وفاة الفنان محمد نجم

ويذكر أن الفنان محمد نجم تعرض لجلطة دماغية، وعلى إثرها تم نقله لغرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات في الدقي، وكان في حالة غيبوبة تامة.

محمد نجم

محمد نجم هو ممثل كوميدي عُرف بجملته الشهيرة «شفيق يا راجل»، وله العديد بل الكثير من الأدوار الكوميدية الجميلة سواء على الشاشة الفضية أو المسرح أو السينما قديما، مشواره الفني يمكن أن يتلخص في نجاحه الكبير الذي حققه على خشبة المسرح، كما كان له العديد من الأفلام.