اليوم توفي الصحفي الرياضي بجريدة الأهرام محمد صيام رئيس تحرير برنامج “يا مساء الأنوار”، وأعلن إبراهيم فايق وفاة الناقد الرياضي محمد صيام من خلال حسابه على تويتر ، وعلي فيس بوك.

وفاة الصحفي الرياضي محمد صيام

كما أنه في صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 / 06 / 2020 م أعلنت أسرة الصحفي الراحل محمد صيام عن خبر وفاته، دون إفصاح أسرة الراحل محمد صيام عن سبب وفاته.

يعتبر الراحل محمد صيام من أحد الأعلام الرياضية في جريدة الأهرام لسنوات طويلة، كما أنه كان رئيساً لتحرير برنامج “يا مساء الأنوار” الذي يقدمه الإعلامي الشهير مدحت شلبي.

ونعى الكثير من الإعلاميين والرياضيين وفاة فقيد الإعلام الرياضي المصري محمد المصري.

اشتهر الراحل محمد صيام بمقالاته القوية، وتصريحاته الجريئة عبر البرامج التي كان يحل ضيفاً عليها.

ينعى فريق كلمة دوت أورج وفاة الناقد الرياضي محمد صيام وللأسرة خالص العزاء.