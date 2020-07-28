وفاة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي في ذمة الله

أعلن منذ قليل نجل الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، خبر وفاة والده بمسقط رأسه بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، بعد تعرضه في الفترة الأخيرة لوعكة صحية حيث قد أشتهر السنوات الأخيرة الدكتور محمد مشالي بتصرفاته الإنسانية، مع المرضى الفقراء في مدينة طنطا ولقب “بطبيب الغلابة” حيث كان طيب القلب رحيما بهم، كان كشفة بالمجان لمن لا يستطيع دفع ثمن الكشف وهو ثمن قليل جدا مقارنة بالاطباء الاخرين حيث كان كشفه لا يتعدى ال 10 جنيهات، ولمن لا يستطيع يقوم هو بالكشف وإعطاء الدواء ايضا مجانا.



الدكتور محمد مشالي

الدكتور محمد مشالي هو طبيب مصري نشأ من أسرة ذات الطبقة المتوسطة، في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية حيث تخرج من كليه طب القصر العيني في عام 1967، حيث ردد مرارا وتكرارا أن نشأته وسط بيئة متوسطة الحال من الطبقة الفقيرة، هي ما جعلته يوهب نفسه للعمل الخيري ويساعد المرضى الفقراء من من لا يستطيعون دفع مصاريف العيادات، و لا أطباء كشفهم غالي الثمن، حيث قد سهم مشالي في علاج الملايين من الفقراء، وكان وكان يردد دائما والدي هو من غرس فيه حب الناس ومساعدتهم قائلا “أبويا وهو على فراش وصاني على الغلابة”.

يذكر أن قبل وفاة الدكتور محمد مشالي تردد الكثير من شائعات حول وفاته، الأ أنه سرعان ما كان ينفي الطبيب بنفسه خبر وفاة، رحم الله طبيب الغلابة.