وفاة طلعت زكريا بعد صراع مع المرض

توفى الفنان طلعت زكريا منذ قليل بأحد المستشفيات في منطقة المهندسين، وذلك بعد صراع دام طويل مع المرض، إذ إنه تعرض لأزمة صحية شديدة ما جعل نقله إلى المستشفى أمر ضروري ، وننشر بعض تفاصيل الوفاة في المقال.







جنازة طلعت زكريا

وقالت الفنانة نهال عنبر المسئولة عن الملف الصحي في نقابة المهن التمثيلية إنه حتى الآن لم تحدد أسرة المتوفى طلعت زكريا رحمه الله موعد ومكان الجنازة، وأنه سوف يتم الإعلان عن الموعد والمكان فور تحديدها ، راجية الدعاء للمرحوم بالرحمة والمغفرة.







أزمة صحية

يذكر أن الفنان طلعت زكريا تعرض لأزمة صحية شديدة على إثرها تم نقله لأحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وطالب أبناؤه محبيه بالدعاء له وقالت ابنته إيمي على الشخصي على فيس بوك :

«اللهم احفظ أبي بعينك التي لا تنام.. يارب أنت الشافي اشف ابويا وألبسه ثوب الصحة والعافية.. بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء.. أرجوكم هو محتاج دعاكم».

وقال عمر ابن الفنان طلعت زكريا ، عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام :

«برجاء الدعاء لأبي، فضلا وليس أمرا، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما وألبسه ثوب الصحة والعافية يارب العالمين»