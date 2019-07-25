وفاة فاروق الفيشاوي | وداعا ديك البرابر

توفي الفنان فاروق الفيشاوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق 25 يوليو، بعد دخوله في غيبوبة كبدية مساء أمس الأربعاء، وفق ما صرح به منير مكرم، عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، والموسيقار هاني مهنى أقرب أصدقاء الراحل فاروق الفيشاوي.

وفاة فاروق الفيشاوي

ويذكر أن صرح الفنان هاني مهنى أمس الأربعاء بأن الراحل فاروق الفيشاوي دخل دخل في غيبوبة كبدية قبل المغرب ؛ ويعد أحد أصدقاء الراحل والمقربين منه؛ نتيجة إصابة الأخير بوعكة صحية شديدة تعرض لها خلال الأيام الماضية، وإصابته بمرض السرطان، ما أدى إلى وفاته بعد صراع معه استمر فترات طويلة.

وفاة فاروق الفيشاوي في العناية المركزة

وصرح الموسيقار (مهنى) أن فاروق الفيشاوي كان يتلقى علاجه في مسشتفى بالقاهرة ، وأن حالته الصحية كانت غير مستقرة وأنه توفي داخل غرفة العناية المركزة ، كما أن مهنى نفى أن يكون الفنان أصيب قبل وفاته بفقدان النطق وصرح أنه ذلك عار عن الصحة.

مجهود كبير

وقال : إن حالة فاروق الفيشاوي كانت متأخرة وغير مستقرة وأن فريق الأطباء بدل مجهودا كبيرا في محاولة منهم لإنقاذ حياة الفيشاوي، لكن إرادة الله، في مداخلة منه لبرنامج “آخر النهار” على فضائية “النهار”، موضحا أن الفنان فاروق الفيشاوي عانى من توقف الكبد.

إصابة الفيشاوي بالسرطان

وأعلن الفنان فاروق الفيشاوي عن إصابته بالسرطان، أثناء افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، بكل قوة مشيرا إلى أنه يتعامل مع الأمر على أنه “نزلة برد” معلنا التحدي وأنه سوف ينتصر على السرطان.

أصدقاء فاروق الفيشاوي

وأوضح مهنى أن هناك من أصدقاء الراحل فاروق الفيشاوي من كان لا يتركه وكانوا في غرفة مجاورة لغرفة العناية المركزة للاطمئنان عليه بشكل دوري منهم الفنان عماد رشاد والفنان كمال أبو رية.