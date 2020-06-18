وفاة “ماما سناء” اليوتيوبر الشهيرة والحزن يخيم علي السوشيال ميديا

في صباح اليوم أعلن نجل ماما سناء اليوتيوبر عن نبأ وفاة “ماما سناء” اليوتيوبر الشهيرة علي الصفحة الرسمية لها فيس بوك وسط أجواء من الحزن اجتاحت السوشيال ميديا.

وفاة اليوتيوبر الشهيرة “ماما سناء”

توفيت ماما سناء عن عمر يناهز 61 عاماً، وذلك بعد إعلان نجلها علي الصفحة الرسمية للفيسبوك خبر الوفاة وما أن تم الإعلان عن الخبر حتى ظهر نبأ الوفاة في النتيجة الأولى مؤشرات بحث جوجل.

وانتاب السوشيال ميديا حالة من الحزن الشديد فيما علق الكثير من المتابعين لصفحة ماما سناء علي الخبر راجين من المولي عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها، وأن يسكنها الفردوس الأعلي وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

من هي “ماما سناء” ؟

ظهرت السيدة/ سناء عبدالحميد علي اليوتيوب كأحد أكبر اليوتيوبر الذين رسموا الفرحة والضحكة على وجوه العديد من المصريين وغير المصريين.

واشتهرت باسم “ماما سناء”، وقد ظهرت هذا العام في برنامج الحياة اليوم وتحدثت فيه عن كونها ربة منزل ويوتيوبر وأن نجلها “محمد” هو من كان سبباً في ظهورها على اليوتيوب وساحات السوشيال ميديا حيث أشارة أنه كان في بداية الأمر يصورها عبر برنامج التيك توك.

وأضافت في برنامج الحياة اليوم مع الاعلاميين حسام حداد ولبني عسل أن نجلها كان يجلس معها ويصورها دون أن تلحظ مما يجعل الأمر أكثر مرونة ومصداقية.

وقد اشتهرت ماما سناء بخفة الدم ووضحت ذلك قائلةً: “كنا بنقعد مع بعض، وكان بيصورنى وأنا مش واخدة بالى، والاقى التعليقات حلوة، وكل الناس بتسأل عليا، وبقينا بعدين نصور فيديوهات مع بعض”.

أول فيديو ظهور “ماما سناء”

وأشار نجل ماما سناء أن أول فيديو تسبب في الشهرة التي حصلوا عليها هو فيديو الـ 100 جنيه التي وضعها تحت 3 من الأكواب والذي تجاوز 90 مليون مشاهدة عبر الفيسبوك.

وقام العديد من رواد السوشيال ميديا سواءً علي الفيس بوك أو تويتر أو انستغرام بمشاركة صورة ماما سناء ومشاركة خبر وفاة “ماما سناء” اليوتيوبر الشهيرة داعين الله – عز وجل – أن يغفر لها وأن يرحمها.

أسرة العمل في الموقع تدعو الله بخالص النية أن يغفر لها، وأن يرحمها.