وفاة ” محمد مرسي” الرئيس الأسبق منذ قليل أثناء محاكمته.. وقناة العربية تكشف عن مطلب أسرته

في نبأ عاجل من التليفزيون المصري منذ قليل أعلن عن وفاة الرئيس الأسبق ” محمد مرسي العياط” أثناء محاكمة اليوم الاثنين الموافق 17 يونيو، وذلك بعد تعرضه لحالة إغماء داخل القفص.

تفاصيل وفاة محمد مرسي عيسى العياط

حيث أشارت قناة العربية منذ قليل أن أسرة الرئيس السابق ” محمد مرسي عيسى العياط” قد طلبت أن تتولى دفنه، كما أوضحت القناة أن فريق طبي يعاين جثمان الرئيس الأسبق الذي توفى منذ قليل أثناء محاكمته.

ومن جانبه أفاد التلفزيون المصري من خلال نبأ عاجل له منذ قليل أن الرئيس الأسبق ” محمد مرسي” قد تعرض لنوبة إغماء اثناء رفع جلسة محاكمته اليوم في قضية التخابر، وذلك بعدما طلب الكلمة من القاضي ووافق له القاضي وبعد حديثه وأثناء رفع الجلسة تعرض لحالة إغماء ثم توفى، وتم نقل الجثمان للمستشفى.

قرارات هامة من النائب العام

ومن جانبه أمر النائب العام المصري المستشار ” نبيل صادق” بانتقال فريق من النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا من أجل مناظرة جثة الرئيس الأسبق، كما أمر بضرورة التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل قاعة المحاكمة وسماع أقوال المتواجدين.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بالرئيس السابق، وندب لجنة من الطب الشرعي تحت رئاسة كبير الأطباء الشرعيين من أجل الكشف عن أسباب الوفاة والتصريح بالدفن.