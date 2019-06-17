وفاة محمد مرسي العياط أثناء محاكمته.. وتفاصيل مهمة

توفى محمد مرسى العياط، اليوم الإثنين الموافق 17-06-2019، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخاب، عقب إصابته بنوبة قلبية حادة، إذ إنه طلب الكلمة أثناء المحاكمة وبعد حديثه ورفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، ونقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة وإنهاء ما يتطلب.

تهمة التخابر مع منظمات خارج البلاد

ويذكر أن محكمة الجنايات بالقاهرة حاكمت 22 متهما في مقدمتهم محمد مرسي العياط ومحمد بديع المرشد العام للجماعة وكانت التهمة الموجهة له ولهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية من خارج البلاد.

تأهيل بعض العناصر الإرهابية إعلاميا

وفي التحقيقات تبين أن المتهمين كانت لهم صلات بعناصر أخرى تتبع الجماعات التكفيرية الموجودة في سيناء، لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد، وتأهيل بعضهم إعلاميا، عن طريق تلقي كورسات ودورات خارج البلاد لكيفية إطلاق الشائعات وانتشارها، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

جرائم تخابر مع منظمات أجنبية

وأسند قاضي التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد، وتمويل الإرهاب وما يثير البلبلة في مصر ويمس استقلالها وححدتها وسلامة أراضيها.