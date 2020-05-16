وفقاً لتقارير عالمية.. مصر تتفوق على جميع دول العالم في تصدير الفراولة المجمدة

خلال الفترة الماضية تصدرت مصر جميع دول العالم وحصلت على المركز الأول في تصدير الفراولة المجمدة، وذلك بحسب تقارير حديثة صادرة عن مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة، حيث قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إن ما حدث جاء للتأكيد على ثقة العالم بالمنتجات الزراعية المصرية، والتي تغزو كافة الأسواق العالمية، وبسبب اهتمام وزارة الزراعة بمحصول الفراولة الاقتصادي الذي يعد من المحاصيل التصنيعية والتصديرية الهامة، مشيرًا إلى أن الفراولة يتم زراعتها في محافظات البحيرة والقليوبية والشرقية والإسماعيلية، وكذلك بمنطقة النوبارية، ومحصولها يغطي الاستهلاك المحلي.

تصدير الفرولة المصرية الطازجة والمجمدة

وأوضح وزير الزراعة، أنه يتم تصدير حوالي عشرون ألف طن من محصول الفراولة الطازجة إلى الخارج بأسعار مرتفعة، حيث أن سمعة الفراولة المصرية جيدة للغاية بالأسواق العالمية، ويتم تصدير حوالي أربعة ملايين عود شتلة فراولة بشكل سنوي، إضافة إلى الفراولة المجمدة، والتي يبدأ الموسم الخاص بتصديرها عقب انتهاء تصديرها، وذلك في شهر فبراير من كل عام، لافتًا إلى أن أنه في إطار الدعم لمحصول الفراولة فقد سبق للبنك الزراعي المصري زيادة حجم التمويل للمزارعين لمحصول الفراولة من خمسة عشر ألف جنيهًا إلى ستون ألف جنيهًا للفدان الواحد المنزرع فراولة الموجه للتصدير، وذلك بهدف تدعيم وزيادة قدرات المزارعين على مواجهة التكاليف الخاصة بالإنتاج، كما تمت زيادة الفئة التسليفية خلال الفترة الأخيرة للفدان إلى تسعون ألف جنيه.

الحكومة تعمل على تشجيع المصدرين لمحصول الفراولة

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تشجيع المصدرين لمحصول الفراولة، من خلال تطبيق النموذج الأول لتمويل المحصول وفقًا للنظام الخاص بسلاسل القيمة، حيث تم ربط المزارع بالموردي لمستلزمات الإنتاج، كما تم الربط في نفس الوقت بين المزارعين والمستوردين عبر بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي وإحدى الشركات المتخصصة في هذا الأمر.

مصر الأولى عالميًا في تصدير الفراولة

يشار إلى أنه بحسب تقارير صادرة عن مركز التجارة العالمي التابع للأمم المتحدة، تم نشره في وقت سابق، فقد حصلت الدولة المصرية على المركز الأول عالميًّا في تصدير الفراولة المجمدة من حيث الكميات المصدرة، حيث وصلت إلى حوالي 140 ألف طن، والتي تمثل حوالي 20 % من الكميات الخاصة بالصادرات العالمية، وبلغت قيمتها حوالي “165 مليون دولار”، والتي تساوي حوالي 14.3% من إجمالي الصادرات على مستوى العالم لعام 2019.