صعود الحجاج وقفة عرفة 1440 ” بث حي ” عبر القناة الأولى السعودية| أفضل الدعاء على جبل عرفات “عرفة الآن “

ينتظر الملايين خطبة وقفة عرفات 2019-1440 وأهم مناسك الحج بصعود الحجاج على جبل عرفات والدعاء والتكبير والتهليل، سوف يتم نقل شعائر الحج وصعود الحجاج أعلى جبل عرفات عبر القناة الأولى السعودية وسيتم توفير رابط اليوتيوب الخاص بها عبر سطور المقال ليتمكن جميع متابعين من استشعار أهم لحظات الحج، يتطلع الكثيرين لمعرفة خطيب وقفة عرفة 2019-1440، حيث أعلن مصدر مسئول بقيام الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ بأداء خطبة يوم عرفة.

خطبة وقفة عرفات 2019-1440

بدأ العد التنازلي وبعد ساعات قليل سيتم نقل بث حى لوقفة عرفات 1440 وصعود الحجاج على جبل عرفات 2019، وخطبة يوم عرفات وسط الملايين من الحجاج من مختلف أنحاء العالم، حيث بدأت الساعات الأولى من وقفة عرفات 1440 الموافق التاسع من شهر ذي الحجة 1440 ” 10 أغسطس”، سوف نسرد عبر المقال أدعية وقفة عرفات 1440 ليمكن الجميع بالدعاء بأفضل الأدعية في تلك الساعات المباركة.

القناة الأولى السعودية بث مباشر للحجاج على جبل عرفات

دعاء يوم عرفة 1440

يتطلع الكثيرين للتعرف على أحب الأدعية بيوم عرفات 1440 وأفضل الأعمال المستحب فعلها في تلك الأيام المبارك منذ بداية العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة 1440، ونظرا لفضل هذا اليوم العظيم يسعى جميع المسلمين للفوز بثواب صيام يوم عرفة والدعاء بجميع الأماني وربنا يتقبل من الجميع أن شاء الله، نضيف أن فضل هذا اليوم العظيم يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة.

اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجئ به الريح.

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