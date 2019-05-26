وقف الإعلامية “بسمة وهبة” مُقدمة برنامج “شيخ الحارة” واستقالتها من “القاهرة والناس”

قررت نقابة الإعلاميين وقف الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “شيخ الحارة” الذى يُذاع على فضائية “القاهرة والناس” بعد حلقاتها مع كل من الفنان ماجد المصري، وياسمين الخطيب وهى الحلقات التي شهدت إساءات ومخالفات عديدة، وقد جاء قرار نقابة الإعلاميين بوقف برنامج “شيخ الحارة” على قناة “القاهرة والناس” بعد أن تبين للنقابة بأن الإعلامية “بسمة وهبة” غير مقيدة بجداول عضوية النقابة وعدم حصولها على تصريح مؤقت بمزاولة مهنة النشاط الإعلامي، وتم إيقافها لحين قيامها بتقنين أوضاعها وفقاً لقانون النقابة.

وقد قام المخرج السينمائي خالد يوسف بتقديم دعوي قضائية ضد قناة “القاهرة والناس” وبرنامج “شيخ الحارة” ومقدمة البرنامج “بسمة وهبة” وضيفه الحلقة الأخيرة “ياسمين الخطيب” بدعوى الخوض فى سيرته وعرضه والتشهير المتعمد بسرد الأكاذيب فى محاولة للنيل منه ومن أسرته بزعم ياسمين الخطيب بأنه تزوج منها وذلك إفساد العلاقة بينه وبين زوجته أم بنته.

ويعد برنامج “شيخ الحارة” الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة من البرامج التى حققت نجاح كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استضافة البرنامج لعدد كبير من المشاهير ومنهم الراقصة دينا، والفنان أحمد آدم، وآيتن عامر، وأحمد سعد، وسمية الخشاب، والكابتن إبراهيم سعيد، والمحامي سمير صبري، ورانيا يوسف، وإلهام شاهين، وناهد السباعي، والكابتن مصطفى يونس، وصابرين، وخالد الصاوي، والإعلامي جورج قرداحي.

هذا وقد نشبت خلافات كبيرة بين “بسمة وهبة” وقناة “القاهرة والناس” أدي إلى تقديم استقالتها من القناة، حيث رفضت بسمة وهبة إذاعة حلقة “ياسمين الخطيب” بسبب قيام ياسمين بالتشهير بأسماء عدد من الشخصيات العامة وقيامها بسرد تفاصيل ما حدث بينهما، ولكن الإعلامية “بسمة وهبة” فوجئت بإذاعة الحلقة بدون علمها، وتدخلت بسمة وهبة مرة أخري ومنعت إذاعة إعادة الحلقة ورفع الفيديوهات من اليوتيوب.