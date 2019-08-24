وقف ريهام سعيد عن العمل الإعلامي والسبب وأول رد فعل لها على القرار

وقف ريهام سعيد عن العمل الإعلامي جاء في الساعات المتأخرة من يوم أمس حيث أعلنت الإدارة العامة لشبكة قنوات الحياة عن القرار، والتوقف عن تقديم برنامج صبايا الخير وذلك بسبب ما تمت إثارته عن حلقة ريهام سعيد الأخيرة التي تتحدث عن السمنة في جمهورية مصر العربية، وشمل البيان أن سيكون الإيقاف حتى الانتهاء من التحقيقات التي يقوم بها المجلس الأعلى للإعلام، ووفق ما سيتم الانتهاء إليه، وأكدت شبكة قنوات الحياة أنها تقدم الاحترام لجميع المشاهدين، متعهدة على تقديم المحتوى التلفزيوني اللائق بالجمهور والمميز أيضًا.

ريهام سعيد وأول رد فعل لها على قرار إيقاف برنامج صبايا

من ناحيتها ظهرت الإعلامية ريهام سعيد غاضبة للغاية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكدت على عدة نقاط في ردها على قرار إيقاف برنامج صبايا الذي تقدمه على قناة ( الحياة )، ومن أهم تلك النقاط أنها لم تقصد إهانة البدينين في مصر على الإطلاق وأنها ترغب في أن يتحولوا إلى حياة سعيدة وليست حياة سيئة، مشيرة إلى أنها ستعتزل مهنة الإعلام بالكامل وستتفرغ إلى الحياة الأسرية لرعاية أطفالها وزوجها.

وأكدت ريهام سعيد على أنها لم تتربح أي أموال جيدة من عملها في الإعلام، وإنما كانت تتعرض لانتقادات شديدة من جميع الأشخاص الذين لا يحبونها، وأنه تم ابتزازها من الكثير من الأشخاص على خلفية المساعدات التي تجمعها للمحتاجين في برنامج صبايا القائم على جمع التبرعات واصفة أن هناك حملة ممنهجة من الصحافة المصرية والمواقع الإلكترونية بصورة غير صحيحة.

https://www.facebook.com/watch/?v=3514754345217165

وتابعت: ” الجميع هاجمني وظلمني ولم يهتموا بمستقبلي ولا مستقبل حياتي وحياة وأولادي وأي أحد ساهم في وقفي عن العمل من صحافيين أو مواقع فوالله العظيم لم أقل أي شيء ولم يتم مشاهدة الحلقة الأخيرة من حلقات برنامج صبايا لي، وكل الحكاية أني قلت أن السمين مظهره ليس جيد ولا يستطيع أن يسير على قدميه وعايش ميت.”