يمكنك الآن معرفة اللجنة الإنتخابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 بالرقم القومي

يمكنك الآن معرفة اللجنة الإنتخابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، وذلك من خلال كتابة الرقم القومي، حيث قامت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بتفعيل الخاصية المسئولة، عن معرفة المقر الخاص باللجنة الانتخابية، وهذه الخاصية تقوم من خلال إدخال الرقم القومي، وذلك لكي يتم التسهيل على الأشخاص، أمر الانتخاب والوصول إلى اللجنة الخاصة بكل فرد، خلال فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات، أيضا بعقد مؤتمر صحفي، وذلك في يوم الأربعاء الماضي وكان في الساعة الثالثة عصرا، في مقر الهيئة العامة للاستعلامات الواقعة في مدينة نصر، وهدف هذا المؤتمر، هو تشجيع الأفراد للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأيضا لكي ينص على المواعيد في داخل البلاد وخارجها.

طريقة معرفة لجنة الانتخابات الخاصة بك

لمعرفة لجنة الانتخابات الخاصة بك، يجب الدخول، على الرابط الذي يوجد على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، للوصول مباشرة إلى الرابط اضغط هنا، ويمكن معرفة اللجنة الإنتخابية، من خلال الأتصال على رقم 141.

متابعات خاصة بالاستفتاء على الدستور 2019

وصل إخطار من البرلمان إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وينص ذلك الإخطار على الموافقة على التعديلات الدستورية، وتم إرساله للهيئة لكي تبدأ في الإجراءات الخاصة بالاستفتاء.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، تمت الموافقة النهائية على التعديلات الدستورية، من قبل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد الكثير من المناقشات التي استمرت حوالي 10 ساعات، ووافق 531 نائب، من أصل 554 نائب، على التعديلات الدستورية، ورفض 22 نائب التعديلات الدستورية، وامتنعت نائبة واحدة عن الاستفتاء.

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