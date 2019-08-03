يوم عرفة 1440 وفضل الصيام فيه وأهم الأحاديث التي وردت عن هذا اليوم المبارك

أعلنت دار الإفتاء السعودية مؤخراً بأن غرة شهر ذي الحجة 1440 ھ كانت بدايته يوم الجمعة الموافق 2 من أغسطس، وبناءً على ذلك سيكون يوم وقفة عرفات هو يوم السبت الموافق 10 أغسطس، هذا ويتساءل الكثير عن موعدها وما هي الأعمال الصالحة التي يتوجب على المسلم القيام بها لينال رضا الله عز وجل ورضوانه، وهنا نرصد لكم فضل الصيام في هذا اليوم المبارك فتابعونا فيما بلي.

موعد وقفة عرفات والأعمال الواجبة فيه :

كما اوضحنا سابقاً أن موعد وقفة عرفات سيوافق 10 أغسطس أما عن أول أيام عيد الأضحى المبارك فسيوافق يوم يوم الأحد الموافق 11 من أغسطس، وكما نعرف جميعاً أن وقفة عرفات هي الركن الأكبر في الحج لذا يجب على المسلمين غير الحجاج أن يغتنموا هذا اليوم، وأن يكثروا من التسبيح والتحميد والتكبير والإكثار من ذكر الله عز وجل وغفران الذنوب، فالمتعارف عليه أن صيام يوم عرفة يكفر السييات عاماً قبله وعاماً بعده.

فضل صيام يوم عرفات والأحاديث الواردة فيه :

صيام يوم عرفه هو مستحب، إذاً يستحب صيامه تقرباً لله عز وجل وطمعاً في رضاه، فعلى من ينوي ذلك أن يصومه بدءاً من فجر يوم السبت الموافق 10 من ذي الحجة، وخلال هذا اليوم يجب الإكثار من الإستغفار والدعاء بما يجول في نفس العبد، أما عن فضل هذا اليوم العظيم فقد وردت العديد من الأحاديث النبوية التي أوصت المسلمين بصيامه والإكثار من الاستغفار فيه، فتزداد الحسنات فيه ويقرب العبد لله عز وجل، وتُمحى فيه الخطايا كما يكفر الذنوب عاماً قبله وآخر بعده، وإليكم الأحاديث التي وردت في فضله.

أحاديث وردت في فضل وقفة عرفات :