٤ طرق لحجز تذاكر قطارات إجازة عيد الفطر.. تعرَّف عليهم

أتاحت هيئة السكة الحديد طريقة حجز تذاكر القطارات المتجهة إلى وجه قبلي بأربع طرق مختلفة، وذلك في إطار استعدادات الهيئة للقضاء على الزحام واستيعاب ضغط الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين أثناء موسم عيد الفطر المبارك؛ حتى تيسر على المواطنين الحجز والحصول على التذاكر.

وفيما يلي طرق حجز تذاكر القطارات

إتاحة الحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة السكة الحديد، حيث توفر الهيئة ٢٠٪؜ من تذاكر القطارات للحجز إلكترونيا، وذلك عن طريق تسجيل البيانات الخاصة بالمسافر، وتاريخ اليوم والتوقيت المراد السفر به، ثم الدفع إلكترونيا بفيزا المشتريات والحصول على التذكرة.

إمكانية الحجز من خلال تنزيل تطبيق “أبلكيشن” السكة الحديد ، فقد وفرت الهيئة أيضا ٢٠٪؜ من مقاعد القطارات للحجز عبر التطبيق إلكترونيا دون التزاحم على شباك التذاكر.

إتاحة الحجز عبر ماكينات “VTM” والتي تتواجد بمحطة رمسيس، وذلك من خلال الدخول إلى النظام بالفيزا، وحجز التذكرة وتسديد ثمنها من رصيد الحساب البنكي.

وأخيرا إمكانية الحجز من خلال شباك التذاكر بمحطة رمسيس وهو المتبع دائما، حيث تخصص الهيئة حوالي 70% من تذاكر القطارات بمحطة رمسيس.

جدير بالذكر أن اليوم اليوم الأحد يبدأ حجز القطارات المتجهة إلى وجه قبلي يوم 2 يونيو الموافق 28 رمضان، والإثنين ليوم 3 يونيو الموافق 29 رمضان، بينما حجز الثلاثاء فهو للقطارات المتجهة إلى وجه قبلي يوم 4 يونيو الموافق 30 رمضان.