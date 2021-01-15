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​أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس السبت 16 يناير 2021

بواسطة معتز بدوي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت، الموافق 16 يناير 2021 على جميع مناطق الجمهورية، وفق خبراء هيئة الأرصاد، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 17 درجة مئوية في كاترين و26 درجة مئوية في شلاتين، كما تسقط الأمطار على بعض المناطق كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة، وفق ما يلي:

1 حالة الطقس اليوم السبت 16-1-2021
2 درجات الحرارة اليوم في المحافظات

حالة الطقس اليوم السبت 16-1-2021

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مختلف مناطق الجمهورية، وفق النقاط التالية:

  • من المتوقع أن يكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية نهارًا.
  • من المتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على الصعيد والقاهرة والوجه البحري.
  • من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على العديد من المناطق، هي: “السلوم، مطروح، الإسكندرية، بلطيم، رشيد، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية”.
  • من المتوقع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصعيد.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

بالنسبة لدرجات الحرارة، المتوقعة اليوم، فقد أكد خبراء هيئة الأرصاد، في بيان الهيئة أنها جاءت وفق ما يلي:

  • درجات الحرارة في القاهرة: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.
  • درجات الحرارة في الإسكندرية: العظمى 19 والصغرى 12 درجة.
  • درجات الحرارة في مطروح: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.
  • درجات الحرارة في سوهاج: العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.
  • درجات الحرارة في قنا: العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.
  • درجات الحرارة في أسوان: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.
معتز بدوي

صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

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