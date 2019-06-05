10 جيجا بايت هدية من فودافون لعملائها بمناسبة عطل ليلة الرؤية

“عميلنا العزيز نتمنى لك عيد سعيد ونعتذر عن أداء الشبكة يوم الإثنين، كلم *205# واستمتع بـ10 جيجا بايت إنترنت ببلاش تعيد بيهم” هذه نص الرسالة التى وصلت الى مشتركي شبكة فودافون مصر اليوم في اول ايام عيد الفطر المبارك , كأعتذار منها على العطل الفني الذي حدث الاثنين الماضي .

كان المصريون يوم الاثنين الماضي والذي وافق ليلة رؤية هلال شهر شوال والجميع كان في انتظار بيان دار الافتاء المصرية حول موعد نهاية شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد , حيث فوجيء مشتركي فودافون بعطل واضح حيث اختفت اشارة الشبكة , وعادت الشبكة للعمل بكفائة بعد 4 ساعات من العطل .

تعتبر شبكة فودافون بحسب وزارة الاتصالات والمعلومات تعتبر الشبكة الاكبر من حيث عدد المشتركين في مصر حيث يصل عدد عملائها 39 مليون عميل من اصل 93 مليون خط تعمل في مصر وذلم بحسب احصاء شهر فبراير الماضي.