10 سنوات سجن لمحافظ المنوفية السابق وغرامة 58 مليون جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة الحكم بالسجن 10 سنوات لمحافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط، وتغريمه 58 مليون جنيه في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، واستغلال سلطته ونفوذه.

السقوط في قبضة الرقابة الإدارية

في 14 يناير بـ”كارفور” الإسكندرية الصحراوي بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ألقت رجال الأمن القبض على هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، ورجلي أعمال وبحوزتهما مليونا جنيه، وذلك بعد تلقيه رشوة مقابل إسناد بعض المشروعات لإحدى شركات المقاولات وتخصيص أراضي وكما تم توجيه تهم بوقائع فساد بعضها مسجل بالصوت والصورة بواسطة رجال الرقابة الإدارية.

نيابة أمن الدولة تحيله محبوسا للجنايات

وهنا قررت النيابة حبس المتمهمين على ذمة القضية احتياطيا، وأشرف على التحقيق المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ويذكر أن تم نشر أسماء المتهمين وهم: أحمد سعيد مبارك (الوسيط في تقديم الرشوة)، وعاصم أحمد فتحي «مقدم الرشوة»، بجانب محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط.

القضية رقم 188 حصر أمن دولة عليا لسنة 2018 والمقيدة برقم 41 جنايات أمن دولة عليا 2018، وفيها أخذ محافظ المنوفية السابق مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد أصحاب شركات المقاولات بواسطة آخر ويقدر المبلغ بـ 27 مليونا و485 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تنفذها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

أدلة تورط بالصوت والصورة

وشملت التحقيقات المتضمنة تسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، بين الثلاثي المقبوض عليهم والمأذون بها مسبقًا من نيابة أمن الدولة العليا، وفيها تم الاستدلال والتأكد من عملية الكسب غير المشروع المتهم بها محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط ، ورجلي الأعمال.