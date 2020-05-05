12 رمضان.. تعرف على موعد أذان المغرب ودعاء الإفطار

موعد أذان المغرب ودعاء الإفطار في 12 رمضان 1441هـ، الموافق 5 مايو 2020، موضوع يبحث عنه كثيرٌ من الصائمين، خلال هذه الساعات، إذ يُؤذن لصلاة المغرب اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 6:35 مساءً وهو الموعد نفسه الذي كان أمس الإثنين، وذلك حسب إمساكية شهر رمضان المبارك 1441هـ.

وتمتد عدد ساعات الصيام، اليوم، الثلاثاء، إلى نحو 15 ساعة و23 دقيقة، أي بزيادة دقيقتين عن عدد ساعات الصيام يوم أمس الاثنين 11 رمضان، وذلك بتوقيت مدينة القاهرة، مع ضرورة مراعاة فروق التوقيت في باقي محافظات الجمهورية.

موعد أذان المغرب

وفي سياق الحديث عن موعد أذان المغرب ودعاء الإفطار في 12 رمضان 2020، فإن الهيئة العامة للمساحة، قد أعلنت موعد إفطار اليوم الثاني عشر من رمضان 1441، في تمام الساعة 6:35 مساءً، تزامنًا مع أذان المغرب، فيما يؤذن للعشاء والتراويح في تمام الساعة 8:01 مساءً، أي بزيادة دقيقة عن أمس الإثنين.

دعاء الإفطار في 12 رمضان

أما عن دعاء الإفطار في 12 رمضان 2020، فهو أيضًا، من الموضوعات التي يبحث عها كثير من المسلمين في هذا الوقت، خصوصًا أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: “ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ:

الإِمَامُ الْعَادِلُ

وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ

وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ.

وعن صيغة الدعاء في اليوم الثاني عشر من رمضان، فإنها تأتي كالتالي: “اَللّهُمَّ زَيِّنِّي فيهِ بالسِّترِ وَالْعَفافِ، وَاسْتُرني فيهِ بِلِباسِ الْقُنُوعِ والكَفافِ، وَ احْمِلني فيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإنصافِ، وَآمنِّي فيهِ مِنْ كُلِّ ما أخافُ بِعِصْمَتِكَ يا عصمَةَ الْخائفينَ”، أما عن ثواب هذا الدعاء، فإن “مَنْ دَعَا بِهِ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ، وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ”.