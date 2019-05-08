القوى العاملة تعلن عن توفر 13 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص برواتب تصل حتى 7000 جنيه

في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة القوى العاملة ومختلف الفعاليات الإقتصادية في القطاع الخاص، أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة عن توفر نحو 13 ألف و641 فرصة عمل شاغرة في القطاع الخاص وتتراوح الأجور والمرتبات ما بين 1800 جنيه وحتى 7000 جنيه .

وفي البيان الصادر عن وزارة القوى العاملة أشارت إلى أن الوزارة تقوم بالتواصل مع مختلف الفعاليات الإقتصادية في جمهورية مصر العربية من شركات ومؤسسات ومختلف الخدمات كالمصانع والمطاعم ، من أجل توفير فرص عمل للمواطنين من مختلف الفئات والمؤهلات والاختصاصات.

واوضحت الوزارة أن الرواتب تختلف باختلاف طبيعة العمل، حيث من الاعمال ما يتطلب توفر خبرة أو تخصص معين، ومنها لا يتطلب أي شروط أو خبرة، وأوضحت الوزارة إنه يمكن للراغبي والباحثين عن عمل الاطلاع على الوظائف المتوفرة والاختصاصات المطلوبة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا