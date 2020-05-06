13 رمضان.. اعرف موعد أذان المغرب ودعاء الرسول عند الإفطار

يبحث كثير من الصائمين في مصر، خلال هذه الساعات، عن موعد أذان المغرب ودعاء الرسول عند الإفطار في 13 رمضان الجاري، الموافق 6 مايو 2020، وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك 1441هـ، فإنه يُؤذن لصلاة المغرب اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 6:36 مساءً أي بزيادة دقيقة واحدة عن موعد أذان أمس الثلاثاء.

ووفقًا لإمساكية رمضان 1441هـ، حددت إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن عدد ساعات الصوم اليوم تمتد إلى 15 ساعة و25 دقيقة، أي بزيادة دقيقتين عن يوم أمس، فيما يؤذن لصلاة العشاء والتراويح في تمام الساعة 8:02 مساءً.

موعد أذان المغرب

وفي سياق الحديث عن موعد أذان المغرب ودعاء الرسول عند الإفطار في 13 رمضان الجاري، فإن الهيئة العامة للمساحة، فإن موعد المغرب في القاهرة يكون في تمام الساعة 6:36 دقيقة بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبالتالي من الضروري أن يراعي الصائمون فروق التوقيت بين محافظات ومدن جمهورية مصر العربية.

ويهتم الصائمون أيضًا بالدعاء كثيرًا في شهر رمضان لما له من أهمية كبيرة، حثنها عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يبدأ به إفطاره كل يوم، فهو من قال “ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ:

الإِمَامُ الْعَادِلُ

وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ

وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ..”.

دعاء الرسول عند الإفطار

وعن دعاء الرسول عند الإفطار في اليوم الثاني عشر من رمضان، فإنه يأتي كالتالي: ” اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالْأَقْذَارِ، وَصَبِّرْنِي عَلَى كَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ، وَوَفِّقْنِي لِلتُّقَى وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ، بِعَوْنِكَ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَسَاكِينِ”.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم، يدعي عند فطره: “ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله”، ويمكن للصائم أن يدعو بما يحل له، وبجميع الصيغ المباحة، ما لم يدع بشر أو ما يخالف الشرع.