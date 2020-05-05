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13 رمضان.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس غداً الأربعاء 6 مايو 2020 وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة

بواسطة نبيل عامر
حالة الطقس أخبار الطقس

حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 6 مايو 2020 حيث يسود طقس معتدل نهاراً بارد ليلاً مع وجود شبورة مائية صباحاً، والطقس غائم جزئياً مع إحتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غداً وبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غداً الأربعاء وحتى 6 أيام قادمة فهو كالآتي .

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غداً الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر بيانها اليومي عن حالة الطقس غداً الأربعاء 6 مايو مع توقع بالأحوال الجوية لمدة 5 أيام أخرى، حيث أعلنت عن طقس معتدل نهاراً بارد ليلاً على كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومنطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما توجد شبورة مائية صباحاً تعوق الرؤية أثناء القيادة، والرياح معتدلة على الوجه البحري ونشطة على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، ويسود طقس معتدل نهاراً، مائل للبرودة ليلاً على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وبالنسبة لأحوال الطقس على جنوب الصعيد فمائل للحرارة نهاراً لطيف ليلاً والرياح معتدلة .

درجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية حسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها اليومي .

المنطقة عظمى صغرى
القاهرة 28 16
الوجه البحري 27 16
السواحل الشمالة الغربية 24 16
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 24 16
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 21
شمال الصعيد 28 18
جنوب الصعيد 33 20

حالة الطقس الأربعاء ودرجات الحرارة

نبيل عامر
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