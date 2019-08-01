14 يوم أجازة رسمية للعاملين بالدولة خلال شهر أغسطس الجاري

بعد إعلان دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس ثبوت رؤية هلال شهر زى الحجة لعام 1440 هجرية، وتحديد يوم الأحد الموافق 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير والبركات.

ويشهد شهر أغسطس الجاري للعاملين بالدولة أربعة عشر يوماً إجازة رسمية، نرصدها لكم فيما يلى :

يوم الجمعة 2 أغسطس : إجازة رسمية أسبوعية. يوم السبت 3 أغسطس : إجازة رسمية أسبوعية. يوم الجمعة 9 أغسطس : إجازة رسمية أسبوعية. يوم السبت 10 أغسطس : وقفة عرفات – وإجازة أسبوعية. يوم الأحد 11 أغسطس : إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك. يوم الاثنين 12 أغسطس : إجازة ثانة أيام عيد الأضحى المبارك. يوم الثلاثاء 13 أغسطس : إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. يوم الأربعاء 14 أغسطس : إجازة رابع أيام عيد الأضحى المبارك. يوم الجمعة 16 أغسطس : إجازة أسبوعية. يوم السبت 17 أغسطس : إجازة أسبوعية. يوم الجمعة 23 أغسطس : إجازة أسبوعية. يوم السبت 24 أغسطس : إجازة أسبوعية. يوم الجمعة 30 أغسطس : إجازة أسبوعية. يوم السبت 31 أغسطس : إجازة أسبوعية.

وبخلاف الإجازات السابقة يليها مباشرة يوم الأحد 1 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية، وكل عام وأنتم بخير.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية قد أعلنت اليوم ثبوت هلال شهر ذى الحجة، وأن غداً هو أول أيام الشهر، بينما يوم 11 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وذلك توافقاً مع ما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية أمس من خلال رصد هلال شهر ذى الحجة.