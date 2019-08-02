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14 يوم أجازة في شهر أغسطس منهم 6 أيام أجازة عيد الأضحى وعند بعض الفئات أجازة عيد الأضحى 9 أيام تعرف عليها

كتب طارق أبو زينةفي آخر تحديث
14 يوم أجازة في شهر أغسطس منهم 6 أيام أجازة عيد الأضحى وعند بعض الفئات أجازة عيد الأضحى 9 أيام تعرف عليها

متابعينا الأعزاء داخل جمهورية مصر العربية، عبر موقعنا المتميز على الدوام كلمة دوت أورج، كل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، و يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن مدة أجازة عيد الأضحى المبارك، التي يترقبها الملايين من المصريين للاستمتاع بالسفر و التنزه سواء خارجياً أو داخلياً، ونحن من خلال هذا المقال سنرصد لكم عدد أيام الإجازة  لعيد الأضحى، وعدد أيام الإجازات طوال شهر أغسطس، الذي سيشهد أكبر عدد أجازات في شهر واحد، ليقارب عدد أيام الإجازة نصف الشهر تقريباً.

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الجمعة الموافق 2 من أغسطس، هو أول أيام شهر ذي الحجة المبارك، وأن يوم وقفة عرفة ستكون يوم 10 من أغسطس 2019، الموافق 9 من ذي الحجة، وأول أيام عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 10 من ذي الحجة.

تعرف على عدد أيام أجازة عيد الأضحى المبارك

بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة وأن اليوم الجمعة هو أول أيام شهر ذي الحجة، فأن أجازة عيد الأضحى ستبدأ من يوم وقفة عرفة، يوم السبت الموافق 10 من أغسطس، وأربعة أيام أجازة عيد الأضحى حتي يوم الأربعاء الموافق 14 من نفس الشهر، والجمعة السابقة ليوم عرفة أجازة رسمية، وبذلك يصبح عدد أيام الإجازة الرسمية 6 أيام متواصلة.

الإجازة عند بعض المصريين قد تطول لتصبح 9 أيام

المصريين بطبيعتهم يميلون إلي الإجازات الطويلة المتواصلة، للاستمتاع سواء بالسفر إلي المصايف في مثل هذا الوقت من العام، أو قضاء الإجازة في الراحة بالمنازل مع الأهل والأقارب، أجازة عيد الأضحى 6 أيام، وبعض المصريين سيقدمون على أجازة سنوية أو أجازة بدون أجر يوم الخميس التالي للإجازة ليصبح عدد الإجازة 7 أيام، يعقبها الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت، ليصبح عدد أيام الإجازة 9 أيام متتالية.

عدد أيام أجازات شهر أغسطس 14 يوم تعرف عليهم

الترتيباليومالتاريخسبب الإجازة
1الجمعة2/8إجازة أسبوعية
2السبت3/8إجازة أسبوعية
3الجمعة9/8إجازة أسبوعية
4السبت10/8إجازة أسبوعية
5الأحد11/8أول أيام عيد الأضحى
6الإثنين12/8ثاني أيام عيد الأضحى
7الثلاثاء13/8ثالث أيام عيد الأضحى
8الأربعاء14/8رابع أيام عيد الأضحى
9الجمعة16/8إجازة أسبوعية
10السبت17/8إجازة أسبوعية
11الجمعة23/8إجازة أسبوعية
12السبت24/8إجازة أسبوعية
13الجمعة30/8إجازة أسبوعية
14السبت31/8إجازة أسبوعية

وفي نهاية المقال نتمنى لجميع المصريين والمسلمين، بالتهاني بحلول عيد الأضحى المبارك والاستمتاع بإجازة ممتعة.

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عن الكاتب

طارق أبو زينة

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