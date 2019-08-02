14 يوم أجازة في شهر أغسطس منهم 6 أيام أجازة عيد الأضحى وعند بعض الفئات أجازة عيد الأضحى 9 أيام تعرف عليها

متابعينا الأعزاء داخل جمهورية مصر العربية، عبر موقعنا المتميز على الدوام كلمة دوت أورج، كل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، و يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن مدة أجازة عيد الأضحى المبارك، التي يترقبها الملايين من المصريين للاستمتاع بالسفر و التنزه سواء خارجياً أو داخلياً، ونحن من خلال هذا المقال سنرصد لكم عدد أيام الإجازة لعيد الأضحى، وعدد أيام الإجازات طوال شهر أغسطس، الذي سيشهد أكبر عدد أجازات في شهر واحد، ليقارب عدد أيام الإجازة نصف الشهر تقريباً.

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الجمعة الموافق 2 من أغسطس، هو أول أيام شهر ذي الحجة المبارك، وأن يوم وقفة عرفة ستكون يوم 10 من أغسطس 2019، الموافق 9 من ذي الحجة، وأول أيام عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 10 من ذي الحجة.

تعرف على عدد أيام أجازة عيد الأضحى المبارك

بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة وأن اليوم الجمعة هو أول أيام شهر ذي الحجة، فأن أجازة عيد الأضحى ستبدأ من يوم وقفة عرفة، يوم السبت الموافق 10 من أغسطس، وأربعة أيام أجازة عيد الأضحى حتي يوم الأربعاء الموافق 14 من نفس الشهر، والجمعة السابقة ليوم عرفة أجازة رسمية، وبذلك يصبح عدد أيام الإجازة الرسمية 6 أيام متواصلة.

الإجازة عند بعض المصريين قد تطول لتصبح 9 أيام

المصريين بطبيعتهم يميلون إلي الإجازات الطويلة المتواصلة، للاستمتاع سواء بالسفر إلي المصايف في مثل هذا الوقت من العام، أو قضاء الإجازة في الراحة بالمنازل مع الأهل والأقارب، أجازة عيد الأضحى 6 أيام، وبعض المصريين سيقدمون على أجازة سنوية أو أجازة بدون أجر يوم الخميس التالي للإجازة ليصبح عدد الإجازة 7 أيام، يعقبها الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت، ليصبح عدد أيام الإجازة 9 أيام متتالية.

عدد أيام أجازات شهر أغسطس 14 يوم تعرف عليهم

الترتيب اليوم التاريخ سبب الإجازة 1 الجمعة 2/8 إجازة أسبوعية 2 السبت 3/8 إجازة أسبوعية 3 الجمعة 9/8 إجازة أسبوعية 4 السبت 10/8 إجازة أسبوعية 5 الأحد 11/8 أول أيام عيد الأضحى 6 الإثنين 12/8 ثاني أيام عيد الأضحى 7 الثلاثاء 13/8 ثالث أيام عيد الأضحى 8 الأربعاء 14/8 رابع أيام عيد الأضحى 9 الجمعة 16/8 إجازة أسبوعية 10 السبت 17/8 إجازة أسبوعية 11 الجمعة 23/8 إجازة أسبوعية 12 السبت 24/8 إجازة أسبوعية 13 الجمعة 30/8 إجازة أسبوعية 14 السبت 31/8 إجازة أسبوعية

وفي نهاية المقال نتمنى لجميع المصريين والمسلمين، بالتهاني بحلول عيد الأضحى المبارك والاستمتاع بإجازة ممتعة.