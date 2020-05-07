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15 رمضان.. الأرصاد الجوية تُصدر بيانًا بشأن حالة طقس الجمعة 8 مايو 2020

بواسطة أحمد سعيد
الأرصاد الجوية تُصدر بيانًا بشأن حالة طقس الجمعة بيان بشأن حالة طقس الجمعة 8 مايو 2020

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة طقس الجمعة 8 مايو 2020، الموافق 15 رمضان 1441هـ، وذلك على مدن ومحافظات الجمهورية، إذ تشهد مناطق القاهرة والوجه البحري، طقسًا غائمًا جزئيًّا في ساعات النهار، وباردًا في الليل، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة “20% تقريبًا” على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري، وهبوب رياح معتدلة.

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد، فإن من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية طقسًا غائمًا مع فرص سقوط أمطار خفيفة “من 20 لـ30% تقريبًا” على مناطق متفرقة في ساعات النهار، وفي الليل طقسًا باردًا ورياح نشطة.

حالة طقس الجمعة 8 مايو

وتوقعت هيئة الأرصاد، في بيانها عن حالة طقس الجمعة 8 مايو، أن تشهد مناطق شمال الصعيد طقسًا مشمسًا وحارًّا في ساعات النهار، وباردًا في الليل، مع هبوب رياح معتدلة تنشط أحيانًا، أما في جنوب الصعيد فيكون الطقس شديد الحرارة في النهار، ومعتدل في الليل.

وتشهد البلاد نشاطًا للرياح على السواحل الشمالية، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، فيما يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي مُتمركز على البحر الأبيض المتوسط، أما محافظة القاهرة وشرق وجنوب البلاد فيتأثرون بامتداد منخفض قادم من الهند.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ويرصد موقع “كلمة” في سياق الحديث عن حالة طقس الجمعة، درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى، في عدد من المحافظات والمدن على النحو التالي:

  • القاهرة: العظمى 34 درجة، والصغرى 17 درجة.
  • الإسكندرية: العظمى 26 درجة، والصغرى 18 درجة.
  • مطروح: العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.
  • العريش: العظمى 27 درجة، والصغرى 16 درجة.
  • شرم الشيخ: العظمى 33 درجة، والصغرى 23 درجة.
  • سوهاج: العظمى 36 درجة، والصغرى 21 درجة.
  • قنا: العظمى 37 درجة، والصغرى 21 درجة.

أحمد سعيد

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