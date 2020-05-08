16 رمضان.. حالة الطقس غدا السبت 9 مايو وفق بيان الأرصاد الجوية المصرية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت 9 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441هـ، إذ تشهد مناطق القاهرة والوجه البحري طقسًا معتدلًا وغائمًا جزئيًّا في ساعات النهار وباردًا في الليل، مع وجود شبورة في الصباح.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد مناطق السواحل الشمالية طقسًا معتدلا وغائمًا في ساعات النهار وباردًا في الليل، مع فُرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وهبوب رياح تنشط غربًا.

حالة الطقس غدا السبت

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا السبت، فإن مناطق شمال الصعيد تشهد طقسًا مُشمسًا ومائلًا للحرارة في ساعات النهار وباردًا في الليل، مع وجود شبورة في الصباح.

وبالنسبة لمناطق جنوب الصعيد فإنها من المتوقع أن تشهد طقسًا حارًّا مُشمسًا في ساعات النهار وفي الليل يكون الطقس معتدل، مع هبوب رياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشاطًا للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، فيما تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على الصحراء الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد في بيان رصد حالة الطقس غدا في مصر، انخفاض درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن والمحافظات على النحو التالي: