4 شروط جديدة لدخول مصر تضعها وزارة الصحة

في إطار ضبط حركة المسافرين القادمين للأراضي المصرية، أعلنت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية عن مجموعة من الضوابط والاشتراطات الصحية تطبقها الحكومة في كافة المنافذ (البرية والبحرية والجوية)، من خلال إجراءات الحجر الصحي تزامنا مع زيادة معدلات التطعيمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا بجميع دول العالم.

4 شروط جديدة لدخول مصر

وبين مساعد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، الشروط الخاصة بكل من تلقى اللقاح بالخارج والذي لن يخضع لعمل تحليل PCR أن يراعى في حالته الأربع شروط التالية:

في حالة تلقي اللقاح الذي يحتاج إلى جرعتين مثل (سينوفارم، وسينوفاك، وسبوتنك، وفايزر، وأسترازينيكا، وموديرنا) يجب أن يكون مر على حصوله على الجرعة الثانية 14 يوم، أما اللقاح الذي يتكون من جرعة واحدة يكون مر علي حصوله عليها 14 يوم أيضا.