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4 شروط جديدة لدخول مصر تضعها وزارة الصحة

بواسطة أحمد ياسين
شروط اللقاح لدخول البلاد

في إطار ضبط حركة المسافرين القادمين للأراضي المصرية، أعلنت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية عن مجموعة من الضوابط والاشتراطات الصحية تطبقها الحكومة في كافة المنافذ (البرية والبحرية والجوية)، من خلال إجراءات الحجر الصحي تزامنا مع زيادة معدلات التطعيمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا بجميع دول العالم.

4 شروط جديدة لدخول مصر

وبين مساعد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، الشروط الخاصة بكل من تلقى اللقاح بالخارج والذي لن يخضع لعمل تحليل PCR أن يراعى في حالته الأربع شروط التالية:

في حالة تلقي اللقاح الذي يحتاج إلى جرعتين مثل (سينوفارم، وسينوفاك، وسبوتنك، وفايزر، وأسترازينيكا، وموديرنا) يجب أن يكون مر على حصوله على الجرعة الثانية 14 يوم، أما اللقاح الذي يتكون من جرعة واحدة يكون مر علي حصوله عليها 14 يوم أيضا.

  1. يجب أن يحمل الشخص شهادة معتمدة من الدولة التي أخذ اللقاح بها وتكون بدون تعديل أو كشط أو مسح، كذلك يجب أن تحتوي على (QR Code).
  2. المسافرين القادمين من الدول التي حدث بها تحورات جديدة للفيروس يجب أن يخضعوا لإجراءات احترازية إضافية مثل إجراء تحليل الحمض النووي السريع (ID NOW).
  3. وأخيرا من لم يحصل على اللقاح يخضع لكافة الإجراءات الاحترازية الاعتيادية والتي تشمل عمل تحليل PCR يفيد خلو المسافر من فيروس كورونا المستجد.
أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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