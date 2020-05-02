4 محافظات تتصدر الإصابات .. خلال الموجة الثانية من كورونا «فيديو»

تشهد مصر خلال الفترة الحالية، موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت 2 مايو عدد إصابات جديدة بلغ 298 حالة، ضمن سلسلة ارتفاع المعدلات اليومية، والتي أدت إلى تخطي عدد الإصابات حاجز الــ6000 إصابة، بعد وصول أجمالي عدد الإصابات إلى 6193 حالة، كما بلغ عدد الوفيات 415 حالة حتى اليوم .

مصر تدخل الموجة الثانية من إصابات كورونا

دخلت مصر الموجة الثانية من إصابات فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تزايد أعداد الإصابات اليومية، بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية، حيث تعتبر تلك الموجة هي الأعنف من تاريخ دخول المرض مصر وحتى الآن، والتي من المتوقع أن تخلف العديد من الضحايا ولا سيما أن معدلات الإصابة زادت بشكل ملحوظ بداية من الأسبوع الماضي .

4 محافظات تتصدر أعداد الإصابات في مصر

بعد رصد وزارة الصحة أعداد المصابين على مستوى الجمهورية، كان لابد من تحليل الأرقام بشكل دقيق، والتعرف على المحافظات التي تتصدر المشهد، حتى يتم تشديد الإجراءات الاحترازية فيها، وتحذير المواطنين بتوخي اتباع كافة الطرق الصحية لعدم انتقال العدوى، حيث جاءت محافظة القاهرة في المركز الأول مسجلة 1135 حالة، تليها محافظة الجيزة التي سجلت 539 حالة، ثم الإسكندرية بـ373 حالة، وأخيرًا دمياط في المركز الرابع بعدد 352 حالة .

خطة جديدة للصحة للتعامل مع تزايد الإصابات بـ”كورونا”

ومع تزايد الإعداد بدأت وزارة الصحة في إعداد أماكن بديلة لاستيعاب الأعداد المرتفعة من المصابين، حيث جهزت الوزارة نزل الشباب والمدن الجامعية وبعض الفنادق والأندية لنقل الحالات الغير حرجة إليها، وهذا ما أدى إلى تخفيف الضغط على مستشفيات العزل، حيث تم نقل حوالي 1700 حالة مستقرة نسبيًا إليها، كما أن أغلب الحالات البسيطة خارج مصر يتم عزلها في منازلهم .