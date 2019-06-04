4 ملايين جنيه خسارة.. حريق هائل بالفيوم يسفر عن تفحم مواطنين ونفوق 136 رأس ماشية

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق هائل في عدة حظائر يبلغ عددها 4 من الحظائر الكبيرة والمتجاورة، في مركز طامية، مما أسفر عن مصرع طالب وفلاح، وإصابة 5 آخرين، ونفوق 136 رأس ماشي، وبلغت الخسائر 4 ملايين جنيه.

عمليات مكثفة لإخماد حريق هائل بالفيوم

وانتقل لمكان الحريق اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، لمتابعة العمليات المكثفة لإخماد النيران، كما توجه اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، إلى المكان لتفقد آثار الحريق.

حريق هائل بحظائر المواشي

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، عن نشوب حريق هائل في 4 حظائر متجاورة وكبيرة في عزبة عزبة الخزان بقرية كفر محفوظ، مما أدى لتفحم مواطنين وإصابة 5 آخرين.

حريق هائل على 5 أفدنة في الفيوم

انتقلت مباحث المركز وقوات الحماية المدنية، لمكان البلاغ، وذلك كله برئاسة مدير أمن الفيوم، وبمساعدة أكثر من 10 سيارات إطفاء، إذ تم السيطرة على الحريق، وتبين أن الحريق نشب في 4 حظائر مواش كبيرة متجاورة، على مساحة 5 أفدنة، الأولى ملك “محمد. أ. ي، 55 سنة، فلاح”، والثانية ملك “سيد. م. ر، 60 سنة، فلاح”، والثالثة ملك “أيمن. م. ع، 42 سنة، فلاح”، والرابعة ملك “جميل. ح. ك، 40 سنة، فلاح”، وجميعهم مقيمون في نفس القرية.

سبب الحريق الهائل في الفيوم

وأثبتت التحريات أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي من مولد كهربائي خاص بحظيرة الماشية الأولى، وامتدت الحرائق إلى باقي الحظائر، نتيجة تطاير القش الذي احترق بفعل الرياح، ولم يتهم أصحاب الحظائر أحدا بالتسبب في نشوب الحريق، وقدرت الخسائر بنحو 4 ملايين جنيه، وأخطرت إدارة الطب البيطري لاتخاذ اللازم، وكلف قسم الأدلة الجنائية بمعاينة المكان وحصر التلفيات.

رقم محضر الحريق

تحرر محضر بالحريق، رقم 2494 لسنة 2019م إداري مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وتفقد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، آثار الحريق الذي للوقوف على حجم الخسائر الناتجة عن الحريق.