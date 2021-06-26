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5 إجازات في يوليو.. موعد العطلات المتبقية في 2021

بواسطة عزت محمد
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ينتظر الموظفون في الدولة سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص موعد الإجازات الرسمية، لأخذ قسط من الراحة بعيدا عن المكاتب وعن العمل وتكون فرصة لالتقاط الأنفاس ولقضاء وقت ممتع مع أفراد الأسرة والأصدقاء، حيث تكون هذه الإجازة بأجر كامل دون أي خصومات في الراتب حسب ما يتضمنه قانون العمل المصري، ويكون الموظفون علي موعد 5 إجازات دفعة واحدة في شهر يوليو المقبل حسب يحل عيد الأضحي المبارك بالإضافة إلي عدد من الأعياد الوطنية.

وفي السطور التالية نتعرف علي مواعيد الإجازات الرسمية في شهر يوليو لجميع الموظفين في الدولة، بالإضافة إلي الإجازات المتبيقة خلال عام 2021 وغيرها من المعلومات الهامة.

1 إجازات شهر يوليو
2 الإجازات المتبقية خلال عام 2021

إجازات شهر يوليو

يحصل الموظفون في القطاع الخاص والقطاع الحكومي علي عدد من الإجازات الدينية والوطنية خلال شهر يوليو المقبل والتي جاء علي النحو التالي:

  • الخميس الأول من يوليو: من المنتظر أن تعلن الحكومة تبديل إجازة الأربعاء 30 يونيو بمناسبة الثورة إلى يوم الخميس الذي يليه الأول من يوليو وذلك وفقا لقرار مجلس الوزارء بتأجيل الإجازات إلى أخر الأسبوع.
  • الإثنين 19 يوليو: يحصل الموظفون في القطاع الخاص والقطاع العام علي إجازة بمناسبة وقوف الحجاج علي جبل عرفة.
  • الثلاثاء 20 يوليو: يبدأ إجازة عيد الأضحي المبارك لجميع العاملين في الدولة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي والعام والتي تستمر حتي انتهاء أيام التشريق الثلاثة والتي توافق يوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت باعتبارها إجازة أسبوعية علي أن تكون العودة إلي العمل يوم الأحد.
  • الجمعة 23 يوليو: يحصل الموظفون علي إجازة عيد الثورة بمناسبة ثورة 23 يوليو وهي إجازة لجميع العاملين في الدولة.
موعد عيد الأضحى 2021 الكويت
5 إجازات في يوليو.. موعد العطلات المتبقية في 2021

الإجازات المتبقية خلال عام 2021

هناك بعض الإجازات الرسمية التي يحصل فيها الموظفون في القطاع العام والقطاع الخاص علي إجازة بأجر كامل حيث تتبقي العطلات التالية خلال عام 2021 الجاري:

  • الإثنين 9 أغسطس: يحصل العاملون في الدولة على إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية وهجرة الرسول صلي الله عليه وسلم من مكة إلي المدينة المنورة.
  • الأربعاء 6 أكتوبر: تكون لمدة يوم واحد في السادس من شهر أكتوبر وهو عيد القوات المسلحة حيث يحتفل المسلمون في كل القطاعات الخاص والعام بنصر أكتوبر وتكون إجازة لجميع العاملين في الدولة بأجر كامل دون أي خصومات.
  • الإثنين 18 أكتوبر: يحصل العاملون في الدولة سواء في القطاع العام والخاص علي إجازة بأجر كامل بمناسبة مولد النبي محمد صلي الله عليه وسلم.
عزت محمد

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