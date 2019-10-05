«6 أكتوبر» الذكرى الـ46 من نصر مصر ..فيديو خطاب الرئيس السادات عقب انتصار حرب 73

في الذكرى الـ46 من انتصارات حرب أكتوبر 73 التي تحتفل بهذا اليوم مصر كل عام يوم 6 أكتوبر ليكون عطلة رسمية في جميع القطاعات الحكومية، احتفالاً بالنصر بجيشنا العظيم وكيف عبر خط بارليف في 6 ساعات وانتصروا بكل قوة على إسرائيل مما جعلهم في حالة ذهول من الانتصار الغير متوقع، فأثبت جيش مصر أنه أعظم جيش بالعالم جنود بواسل قادرين على تحمل المهام الشاقة والخوض في وسط الصعاب واجتياز المخاطر والدفاع عن وطنهم بحياتهم الغالية لا يهابوا شيء.







انتصار 6 أكتوبر الذكرى الـ46







كان انتصار حرب أكتوبر 1973 صدمة كبير لإسرائيل لأنه غير متوقع بالمرة مما جعلها تخشى أي حرب أخرى مع المصريين على الرغم من ان الجيش الإسرائيلي يمتلك معدات متطورة بأحدث تكنولوجيا، ولكن انتصر جيش مصر العظيم وتحدى الصعاب، لهذا تحتفل بهذا اليوم مصر كل عام ويصبح يوم السادس من أكتوبر إجازة رسمية في البلاد ذكرى انتصارات الجيش الذي يرمز لقوة البلاد التي لا تخشى المخاطر على مر الزمان.

خطاب الرئيس السادات عقب انتصار حرب أكتوبر

ماذا قال الرئيس السادات في انتصار حرب 6 اكتوبر سنة 73؟، شاهد كلمة الرئيس السادات عقب انتصار جيشنا العظيم







يعرض الفيديو مقتطفات من خطاب الرئيس محمد أنور السادات الذي تحدث عن تفاصيل حرب أكتوبر وكيف اجتاز جيش مصر خط بارليف في وقت وجيز، هذا الخطاب عرف بـ “خطاب النصر”.