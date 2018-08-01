4 أشياء لم تكن تعلم غرضها الحقيقي وهذا هو الغرض الحقيقي منها

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بالتأكيد قد قابلت في حياتك اليومية بعض الأشياء التي لم تعرف غرضها الحقيقي حتى الآن، فالبعض يسعي لمعرفة غرض هذه الأشياء والبعض الآخر لم يهتم لذلك، لذلك نقدم لكم اليوم عبر موقع كلمة أبرز أغراض أشياء قد قابلت الكثير منا في حياته.

السيف والقلب في ورقة الشايب

الكوتشينة من أقدم الألعاب المسلية والتي لعبها عدد كبير ومازال حتى الآن في العديد من الدول حول العالم، ولكن هل سألت نفسك يوماً عن تصميم ورق الكوتشينة وخاصةً ورقة الشايب ولماذا السيف الذي يظهر خلفه، حيث ظهر أكثر من 3 تفسيرات لهذا السيف حتى الآن ولكن وفق التفسير الذي أعلن عنه موقع برايد سايد بأن هذه الصورة للملك إياكس والقلب الموجود على الورقة يمثل الملكة هيلين ملكة تروي، حيث كانت أجمل امرأة في العالم في ذلك الوقت وكان الملك إياكس يحبها كثيراً وعندما رفضته قتل نفسه بالسيف.

دلالة وجود ألوان ملونة في معجون الأسنان

نستخدم معجون الأسنان بشكل يومي ولكن عدد كبير منا لا يعرف ما دلالة وجود عدة ألوان في خليط معجون الأسنان، خاصة وأنها تشير إلي مركبات هامة وإليكم أبرز استخدامات تلك المكونات.

اللون الأبيض مكون الفلورايد ووظيفته يزيل طبقة البلاك من الأسنان اللون الأحمر مادة كيميائية وظيفتها الحفاظ على صحة ونظافة اللثة اللون الأزرق الأكوا جل وهو مضاد للبكتريا ومسئول بشكل كبير عن النفس المنعش

التاج الموجود على تمثال الحرية

تمثال الحرية المشهور في نيويورك بالتأكيد عدد كبير منا قد شاهده من قبل ولكن ما دلالة وجود الخطوط التي تخرج منه، الخطوط التي تخرج منه عددها 7 خطوط وهي تمثل عدد القارات وكذلك المحيطات السبع الموجود حول العالم، الجدير بالذكر أن وزن الخط الواحد يبلغ 65 كيلو جرام

الرقم الموجود على العبوات

يُعد الرقم المكتوب على العبوة من أهم الأشياء التي لا بد أن نعرفها جيداً، ويشير الرقم الموجود على مدة صلاحية المنتج منذ فتح العبوة، ووفق الصورة المرفقة 12M دلالة على أن المنتج صالحاً منذ فتوح العبوة لمدة 12 شهر.

بالتأكيد يوجد عدد كبير من الأشياء ولكن ما قدمناه اليوم من أبرز الأشياء وفي مقال آخر سوف نقدم لكم عدد من أغراض أشياء أخري منتشرة بشكل شائع في حياتنا اليومية.