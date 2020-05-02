7 ثواني لتعقيم المصلي …كبائن الأوقاف لتعقيم المصلين ترى النور

أكد وزير الأوقاف، الدكتور “محمد مختار” أكثر من مرة، أن حرص الوزارة على الحفاظ على النفس البشرية من الهلاك المحقق في ظل أزمة كورونا الحالية، هي السبب الرئيسي وراء قرار الوزارة بغلق المساجد، وكان دائمًا ما يردد “الساجد قبل المساجد والإنسان قبل البنيان”، ووجه وزير الأوقاف باتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة خلال غلق المساجد، استعدادًا لفتحها مرة أخرى بعد زوال العلة، وكان إجراء تصميم كبائن الأوقاف لتعقيم المصلين من بين الإجراءات الهامة التي وجه بها وزير الأوقاف لتعقيم المصلين قبل دخولهم المسجد.

كبائن الأوقاف لتعقيم المصلين

عملت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف منذ فترة على تصميم كبائن الأوقاف لتعقيم المصلين، وبدأت المجموعة منذ أيام في الإجراءات الفعلية نحو ذلك، حتى تمكنت من إنتاج أول كابينة لتعقيم المساجد، وعليه، قامت الوزارة بالإعلان عن تدشين خط الإنتائج الأول لتلك الكبائن، موضحة أن طاقة الانتاج الشهرية تعادل 100 وحدة تعقيم.

الهدف من كبائن الأوقاف لتعقيم المصلين

أوضح رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، المهندس “شريف مصطفى”، أن تعقيم الأفراد قبل دخول المسجد من خلال المرور عبر ممر التعقيم، والذي سيقوم تلقائيًا بعملية التطهير من خلال استشعار الحركة معتمدًا على حساسات تعمل بتكنولوجيا الرش لمواد التعقيم داخل الممر أو الكبينة، وبالتالي تكبح الفيروسات والبكتيريا لفترة طويلة هو الهدف من تصميم كبائن التعقيم.

مكونات كبائن الأوقاف لتعقيم المصلين

صرح رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، أن الكبينة مكونة من:

جسم من الحديد الاستيل.

جوانب مجلدة فايبر جلاس.

ماتو 1/2 حصان.

خزان لمواد التعقيم سعته 15 لتر.

وحدة لتعقيم اليدين خارجية.

5 رشاشات جانبية وسفلية وعلوية.

حساسات.

وحدة لتصريف مواد التعقيم.

منشفة قدم.

مميزات كبائن الأوقاف لتعقيم المصلين

تطهير الأفراد من الفيروسات والبكتيريا بشكل كامل. لا تحتاج إلى اللمس، فهي تعمل بالحساسات. يتم ضخ مواد التعقيم من 5 رشاشات على ثلاث مراحل هي:

المرحلة الأولى: تبدأ من القدم حتى منطقة أعلى الركبة.

المرحلة الثانية: تبدأ من أعلى الركبة وحتى الكتف.

المرحلة الثالثة: تعقم الرأس وكامل الجسم من خلال الرشاشات العلية.

أماكن يمكن استخدام كبائن التعقيم بها

وخلال التصريحات التي قام بها رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، فقد أكد أنه يمكن استخدام كبائن التعقيم في المصالح التالية:

المستشفيات.

المساجد.

المصالح الحكومية.

النوادي.

البنوك.

المولات.

مواصفات كبينة التعقيم

أبعاد الكبينة 120 م *2200 م مساحة التعقيم: 80 سم * 220 م الخامة: تجليد فايبر جلاس وحديد استيل. مدة التعقيم 7 ثواني ويمكن تغييرها. يمنع المرور خلالها بالأطعمة والمشروبات. كما يمنع التدخين.

فيديو يوضح عمل كبينة التعقيم

صور كبينة التعقيم