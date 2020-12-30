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7 علامات تخبرك أنك مصاب بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

بواسطة Dweny Foly
تقرير عن كورونا تثير القلق .. نصف المصابين بفيروس كوفيد-19 بنيويورك أصيبوا بأضرار بالكلى تقرير عن كورونا تثير القلق .. نصف المصابين بفيروس كوفيد-19 بنيويورك أصيبوا بأضرار بالكلى

تعيش دول العالم رعب جديد، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في شرق بريطانيا وانتقالها لعدد من الدول الأخري والتي تعتبر أشد فتكا وخطورة من السلالات السابقة وتشكل خطورة علي مستقبل عمل اللقاحات التي تم التوصل لها ومدي فاعليتها في مواجهة تحور الفيروس.

وظهرت السلالة الجديدة للفيروس بأعراض جديدة غير المتعارف عليها، حيث كشفت هيئة الصحة الوطنية البريطانية NHS أن هناك 7 أعراض جديدة جديدة ظهرت بعد تحورات فيروس كورونا الجديد بالإضافة إلي الأعراض الأكثر شيوعا حسب ما ذكرته صحيفة تايمز أوف انديا.

1 سبب انتشار السلالة الجديد السريع
2 أعراض سلالة كورونا الجديدة

سبب انتشار السلالة الجديد السريع

وكشفت الهيئة في تقرير لها، أن تحورات فيروس كورونا المسمي “”VUI 202012/01 ، تتضمن طفرة جينية في بروتين سبايك الذي من المحتمل يكون السبب في الانتشار السريع والفوري والسهل للسلالة بين الناس.

وأوضحت الهيئة أن المتغير الذي تم تحديده في جنوب شرق إنجلترا به 17 طفرة تؤثر بشكل كبير علي شكل الفيروس بما فيه بروتين سبايك الذي يمنح عائلة فيروس كورونا اسمها، مشيرة إلي أن السلالة الجديدة يمكن أن تكون سبب الانتشار الأسرع للفيروس.

أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا
أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا

أعراض سلالة كورونا الجديدة

تتضمن أعراض السلالة الجديدة بجانب الأعراض المتعارف عليها لفيروس كورونا مثل الإرهاق والأعياء والحمي والسعال الجاف وفقدان حاستي الشم والتذوق 7 أعراض جديدة تخبرك بإنك مصاب بها وجاءت علي النحو التالي:

  1. يشعر الشخص بالإعياء.
  2. الشعور بفقدان الشهية.
  3. صداع بالرأس بشكل مستمر.
  4. يصاب المريض بتشوش ذهني.
  5. يعاني الشخص من إسهال.
  6. يعاني المصاب من آلام في العضلات.
  7. ظهور طفح جلدي علي الجسم.

وينصح الأشخاص عند ظهور أي أعرض من الأعراض السابق ذكرها، بالعزل الفوري للشخص وأسرته والتوجه إلي إجراء اختبار كورونا في أسرع وقت ممكن حتي يتلقي العلاج بشكل سريع وحتي لا يكون سببا في نقل العدوي لأشخاص آخرين.

Dweny Foly
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