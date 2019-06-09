75 جنيها حد أدنى علاوة أول يوليو بعد موافقة لجنة القوى العاملة بالنواب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماع اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام منحة خاصة ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، تصرف شهريا، وكان ذلك في حضور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير قطاع الأعمال العام،.

75 جنيها حد أدنى أول يوليو

وكان نص القانون مفاده منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وذلك تفعيلًا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية ونصها: «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية».

مطالبات بزيادة الحد الأدنى

وكان عدد من النواب طالبوا بزيادة قيمة الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية من 75 جنيها إلى 100 جنيه، وآخرون طالبوا برفعها إلى 150 جنيها.

الحكومة تقر حد أدنى 75 جنيها علاوة أول يوليو

ومن جانبه رد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الحكومة أقرت مبلغ 75 جنيها حد أدنى وأن ذلك هو ما يتوافق مع نسبة التضخم.