8 أيام أجازه في شهر ابريل | اجازات ابريل 2019.

ينتظر جميع العاملين بالدولة خبر سار وهو الاجازات الرسمية التي تقرها الدولة والتي تساعد العاملين في القطاع العام الحكومي والقطاع الخاص بأخذ قسطا من الراحة وفترة نقاهة تفصلهم عن ضغوط العمل المستمر وبشكل يومي وبالصدفة التامة تزامنت التواريخ لتعطى للمواطنين 8 أيام أجازه في وقت قصير نعرضها عليكم بالتفصيل .

تم تحديد موعد الاستفتاء على الدستور والذى تكون مدته ثلاث أيام بداية من 20 أبريل الي 22 أبريل وبذلك نبدأ من هنا سلسلة الإجازات التي نعرضها عليكم بالترتيب .

20,21,22 أبريل هو الموعد المبدئي للاستفتاء على التعديلات الدستورية ويوافق أيام السبت والأحد والأثنين

25 أبريل الخميس عيد تحرير سيناء وهو أجازه تقرها الدولة

26 و 27 أبريل الجمعة والسبت وهى أجازه رسمية من الدولة

28 أبريل هو موعد عيد القيامة “كل عام وانتم بخير للأخوة المسيحيين ”

29 ابريل الأثنين هو عيد شم النسيم

وبهذا يكون هناك 8 أيام أجازه ويتم العودة مرة أخرى في 30 أبريل للعمل بشكل طبيعي لمدة يوم واحد قبل العودة للإجازة مرة أخرى في 1 مايو الموافق الاربعاء وهو عيد العمال الذى تقره الدولة أجازه رسمية للجميع .

نتمنى للجميع قضاء أجازه سعيدة وكل عام وأنتم بخير

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