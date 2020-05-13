8 رسائل طمأنة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا.. وطلب خاص من مصر

على الرغم من تجاوز أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حاجز الملايين الأربعة، واقتراب الوفيات من ثلاثمائة ألف شخص، في كافة أنحاء العالم، إلا أن منظمة الصحة العالمية ما زالت تطمئن الجميع بشأن الوباء الذي غير من شكل الحياة في شتى بقاع الأرض.

آخر رسائل منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

وفي آخر رسائله وتوصياته بشأن تفشي فيروس كورونا، عقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، مؤتمرًا صحفيًا عن بعد عن طريق الفيديو كونفرانس، لمناقشة أحدث تطورات مرض (COVID-19)، وخرج المؤتمر بالعديد من الرسائل المهمة، وهي:

ليس هناك مناعة ضد الفيروس، الجميع معرض للإصابة به.

الفيروس خطير على 20% من المصابين، و80% يتماثلون للشفاء بعلاج الأعراض فقط.

5% يحتاجون إلى العناية المركزة.

نسبة الوفيات بين 2 و3%.

الوقاية أفضل وسيلة للحماية من المرض.

لم يتم رصد أي تحور للفيروس.

الفيروس ليس قاتلاً.

تم إجراء تحليل جيني له، واتضح أنه مكون من عدة فصائل، منها فيروسات كورونا والسارس.

منظمة الصحة العالمية تختص مصر بطلب خاص

وفي المؤتمر الصحفي، كشف المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة طالبت جمهورية مصر العربية، بضرورة زيادة عدد الاختبارات، التي تُجرى لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، مقارنة بالمعدلات الحالية. وسجلت مصر حتى أمس الثلاثاء، 10 آلاف و93 إصابة بينهم ألفين و326 مصابين و544 وفيات.