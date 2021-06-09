9 قرارات بتعيينات وترقيات وتفويضات.. قرارات مجلس الوزراء اليوم برئاسة الملك سلمان

ننشر قرارات مجلس الوزراء السعودي التي تم اتخاذها والموافقة عليها اليوم عقب اجتماع مرئي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفي بداية الجلسة تم استعراض آخر تطورات الوضع الإقليمي والعالمي وما تتخذه المملكة من جهود في هذا الشأن.

قرارات مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين

وانتهى مجلس الوزراء على الموافقة على القرارات التالية:

1- تفويض وزير الخارجية ببحث مسألة الإعفاء المتبادل بين السعودية وبولندا وأوكرانيا في شأن تأشيرات الإقامة القصيرة.

2- الموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية ومالي بشأن الشؤون الإسلامية.

3- تفويض وزير السياحة ببحث مبادرة المجتمع السياحي مع كل من البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية التي تبع الأمم المتحدة، ورفع النسخة النهائية للملك.

4- تفويض وزير التعليم السعودي بالتباحث مع كوسوفو في مشروع تعاوني علمي وتعليمي.

5- تحويل مبادرة صندوق تطوير الربط الجوي إلى برنامج وطني من أجل الربط الجوي.

6- استثناء الجهات الحكومية السعودية من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلاءه.

7- كما اشمتل قرارات مجلس الوزراء اليوم على تعيين أحمد بن عبد العزيز الحقباني كأحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية السعودية.

8- استحداث وكالة تحت إسم وكالة الخدمات اللوجستية وتكون تابعة إلى وزارة الننقل.

9- ترقية كل من :