موعد الإعلان الحادي عشر من خلال صندوق التمويل العقاري complaints shmff gov eg موقع وزارة الإسكان والتعمير

الإعلان الحادي عشر وشروط وخطوات التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي عبر صندوق التمويل العقاري ونتيجة فرز قرعة الإعلان العاشر بالتعاون مع complaints shmff gov eg موقع وزارة الإسكان والتعمير وصندوق التمويل العقاري mff egypt والتي ينتظرها من تقدم للفوز بشقة سكنية من شقق الإسكان الاجتماعي بشغف بالغ، ولاحظنا اليوم عمليات بحثية متعاظمة على رقم تليفون صندوق التمويل العقاري للاستعلام عن نتيجة الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.
هذا وقد صرحت منى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أن المركز الخاصة بخدمة المواطنين تتلقى الأف المكالمات الهاتفية يومياُ والتي تصل أحياناً لأكثر من 3 الأف مكالمة، لذلك فقد تم تخصيص رقمين لخدمة الجمهور وعلى كل رقم 10 خطوط بمجموع 20 خط هاتفي، والأرقام المخصصة لخدمة الجمهور تعمل يوميا فيما عدا أيام العطلات الرسمية، ويمكن تلقي مكالمات المواطنين من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً عدا يوم الجمعة.
رقم تليفون صندوق التمويل العقاري
خصص الصندوق العقاري رقمين ساخنين لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، وذلك من خلال 20 خط هاتفي يقوم بالعمل عليهم يعمل به عدد 20 موظف، تنحصر وظيفتهم في الرد على استفسارات وتظلمات العملاء من المواطنين، كما يقوموا بتنظيم وبتحديد المواعيد للعملاء من المواطنين المتعاملين مع صندوق التمويل لعقاري، حيث يتم بالفعل ما يزيد عن 150 مواطن يومياً، وبخصوص العملاء من المواطنين الذين لديهم شكوى أو تظلم فيمكنهم التواصل مع صندوق التمويل العقاري من خلال الأرقام التالية:
- الخط الأول لتلقي مكالمات الهاتف المحمول ورقمه (1188)،
- الخط الثاني لتلقى المكالمات من الهواتف الأرضية ورقمه (090071117)
شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الحادي عشر
- أن يكون عمر المتقدم أكير من 21 عام ميلادي
- لا يجوز التقدم للحصول على أكثر من شقة.
- ألا يكون المتقدم قد حصل على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي من قبل( دار مصر – سكن مصر – أو غيرها).
- ألا يكون أحدا من أفراد الأسرة قد حصل على قرض أو شقة من الإسكان الاجتماعي من قبل، كما ألا يكون أحدا من الأسرة من المتقدمين من الأطفال القُصر.
- أن يكون غير حاصلا على سكن خاص به، سواء ملك له أو آل إليه بالميراث.
- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي يريد التقديم فيها، أو من محافظة مجاورة.
- يكون نظام السداد بالتقسيط على 20 عام من خلال النظام المتبع للتمويل العقاري.
الأوراق المطلوبة للحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم للحجز وزوجته في حال كان متزوجا، على أن تكون البطاقات سارية.
- مفردات الدخل الشهري للمتقدم، من خلال شهادة إثبات الدخل السنوي مختومة من جهة العمل
- قسيمة الزواج”للمتزوجين”.
- شهادات ميلاد للأطفال.
الأوراق المطلوبة من الأرامل
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- شهادة وفاة الزوج.
- بيان للمعاش (إذا كانت تتلقى معاشا).
- شهادات ميلاد الأولاد (إن كان لديها أطفال).
- صورة من عقد إيجار الوحدة السكنية.
- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء – غاز – مياه)>
طريقة الاستعلام عن حالة الطلب عبر رقم تليفون صندوق التمويل العقاري
وصرحت منى عبد الحميد بأن من لدية استفسار أو شكوى أو تظلم يمكنه التواصل للتعرف على حالة الطلب الخاصة به على الأرقام الإضافية التالية:
- رقم 1188 من أي محمول
- رقم 5777 من أي محمول
- رقم 5999 من أي محمول
- رقم 090071117 من أي خط أرضي
- البوابة الإلكترونية للصندوق (www.mff.gov.eg)
كمل صرحت منى عبد الحميد بخصوص دور صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري والذي تنحصر مهمته فيما يلي:
- استلام بيانات العملاء المنطبق عليهم الشروط والمستحقين للتخصيص
- دراسة موقفهم والاستعلام الميداني عنهم
- تحديد آلية التمويل،
- إرسال بيانات هؤلاء العملاء لوزارة الإسكان
- تحويل الملفات التي يتم الموافقة عليها إلى البنوك لإتمام إجراءات التمويل
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هذا وقد بلغ عدد من تقدموا لصندوق التمويل العقاري عدد 400 ألف عميل، وتعاني مقرات الصندوق من تزاحم شديد نظرا لتوافد العملاء بكثافة على الصندوق للاستفسار أو استكمال البيانات والمستندات دون الالتزام بالمواعيد المحددة لهم، لذلك كان تخصيص الخطوط الهاتفية لهذا الغرض.
التعليقات
اعمل ايه علشان اعرف سبب رفض الطلب
أنا كنت مقدم على طلب الإسكان الاجتماعي ومفيش اى رسالة جات وعاوز أعرف طلبي مقبول ولا ايه ود الرقم القومي29202011708791ورقم الهاتف المحمول01020081101
انا كونت مقدم فى الا علان العاشر وبدل على الوقع بيقولى الرقم غير مسجل لو سمحت حد يعرفنى يعنى ايه للعلم انا قدمت ووصلنى رساله تأكيد الرقم القومى 27710182103615
د
يعني ايه .
تم تحويلهم لمنطبق إيصال المرافق ؟.
مش فاهم ممكن التوضيح ؟