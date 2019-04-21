احتفال يوم الأرض 2019 يهدف الى نشر الوعي بالطبيعة، حيث يحتفل اليوم محرك البحث جوجل في يوم الاثنين 22 ابريل 2019 بيوم الأرض 2019 وذلك بتغيير شعار جوجل ليحمل رمز الأرض تكريماً لها، حيث تم عقد أول احتفال بذلك اليوم في عام 1970 حيث أسس يوم الأرض غايلورد نيلسون، وشاركته العديد من المنظمات حتى أصبح يوم الأرض احتفال دولي في عام 1990، حيث يشارك الاحتفال العالمي ليوم الأرض أكثر من 170 دولة مختلفة، حيث رآى المهتمون بالبيئة ملوثات النفط وغيرها، تعصف في المحيط الهادي وانتاب الكثير الغضب من هذه المشاهد، ومن بين هؤلاء غايلورد نيلسون الذي عقد مؤتمراً في واشنطن وتحديد 22 أبريل كيوم لتكريم الأرض، ونشر التوعية على الحفاظ بالبيئة والطبيعة، بعد أن رأى أثر النفايات النفطية التي تلوث المحيط الهادي على بعد أميال من آمريكا، وكيف أنها تقضي على العديد من الأسماك والكائنات البحرية.

يوم الأرض 2019

تم تحديد يوم الأرض في 22 أبريل من كل عام، وذلك لأن هذا الوقت يمثل الربيع في النصف الشمالي للكرة الأرضية، ويمثل فصل الخريف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، ولهذا يحتفل محرك بحث غوغل الآن في يوم الأرض 2019 لنشر الوعي واعلان التهنئة من خلال الشعار “happy earth day 2019”.

لماذا الاحتفال في يوم الأرض 2019

هناك بعض الأهداف من الاحتفال في يوم الأرض 2019 ومنها ما يلي:

نشر الترابط بين البشر والكائنات الحية الأخرى التي تعيش على هذه الأرض معاً.

نشر الوعي وثقافة المحافظة على الكوكب.

معرفة أن هناك العديد من الكائنات الحية التي تنقرض بسبب سوء سلوك الإنسان مع الطبيعة.

حيث يحتفل العالم في كل عام بيوم الأرض وتذكير الشعوب بأهمية موارد الأرض والمحافظة على كوكب الأرض من الكوارث.

أغنية يوم الأرض 2019

اجتمع الكثير من نجوم الفن ومن بينهم المغني الكوميدي ليل ديكي ليقدموا اغنية “الأرض” في اليوم العالمي، حيث شارك في الأغنية حوالي 30 مغني مشهور ليقدموا اغنية الأرض في اليوم العالمي للأرض 2019 من خلال استعراض فيديو أنيميشن.

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