تعرف على أجمل الرسائل النصية لعيد الفطر المبارك 2019 باللغة العربية واللغة الإنجليزية

جاء عيد الفطر المبارك الذي انتظره الجميع للاستمتاع بأحلى الأوقات، وفيه يهنئ كل منا الأحباب والأقارب والأهل والأصدقاء، وفي مقال اليوم نتعرف على أجمل الرسائل النصية sms التي يمكن أن ترسلها لأحبابك والتي تنطوي بين كلماتها أجمل المعاني والمشاعر الفياضة والداعية بأجمل الأمنيات، في كلمة نقدم أجمل رسائل وبرقيات تهنئة التي يمكنك إرسالها باللغة العربية واللغة الانجليزية، باللغة العربية الفصحى، وباللهجات العامية، كل عام وأنتم بألف خير وسعادة، تابع في السياق التالي حيث نرصد لكم أجمل الرسائل النصية لعيد الفطر المبارك 2019.

أجمل الرسائل النصية لعيد الفطر المبارك 2019

فلكياً يوم الثلاثاء أول عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وفي صباح عيد الفطر المبارك يقوم المسلمون برسال الرسائل لبعضهم البعض للتهنئة والدعاء بأجمل الأمنيات للأحباب والأصدقاء، ويتم الإرسال بأي شكل من الأشكال سواء على مواقع التواصل الإجتماعي من الفيسبوك، وتويتر، والانستقرام، والواتس أب، أو رسائل sms، ولهذا نحرص على تقديم أجمل الرسائل لعيد الفطر المبارك 2019.

رسائل عيد الفطر المبارك باللغة العربية

اسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد ان يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك عيد × عيد

أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي بجد …. أحطها بإيديك تنشر العبير الفواح حوليك …. وتقولك كل عام وإنت بخير.

في داخل الأصداف يوجد اللؤلؤ، وفي داخلكم وجدت الأنسان و أجمل القيم . وإن كانت هنالك أشياء جميلة في حياتي ، فمن المؤكد معرفتي بكم هي واحدة من هذه الأشياء، فليحفظ الله الود بيننا ويجعل الجنة دارنا ويبارك لك بالعيد السعيد.

كل عام وأنت بألف خير يالغالي من ورد العيد لميتك وبحضن القمر خبيتك ولاني كثير حبيتك بعد عمري سميتك.

عيد الفطر 2019 فرحة ما تكمل إلا بوجودك .. والعيد بهجة ما تحلى إلا بقربك .. كل عام وإنت بخير.

متى أشوفك ؟ متى ألقاك ؟ يمر عيد الفطر وإنتا بعيد …. وشوقي ليك يزداد ما املك غير اني اقولك كل عام وانت خير يا اعز الاحباب.

رسائل عيد الفطر المبارك باللغة الإنجليزية

The most wonderful things in this Eid, are three The plenty of benefactions, alternation of visits And, the dear person -who reads these words

The happy Eid comes twice in a year but no person like you unique found throughout the universe

Don’t wish that, I’ll say to you; happy Eid but I’ll just say one thing the happiness of each Eid is you

Where are you my darling my soul, the shining star in my life where are you, my most beautiful Eid day

When Eid’s sun will rise I’ll have for you a surprise a lot of love will shine in my eyes