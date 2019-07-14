faceapp تطبيق تغيير الشكل يقتحم فيس بوك.. صور النجوم وخطوات عمل الصورة

faceapp هو تطبيق تغيير الشكل لسن أكبر من السن الطبيعي إذ أشعلت صور رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصور النجوم صفحات السوشيال ميديا من فيس بوك وغيرها من مواقع تويتر وفيس بوك وإنستجرام ، ويعمل faceapp على تغيير الشكل ليكون بشكل أكبر في السن وهو تطبيق مميز بكثرة الخيارات أثناء تغيير صورة لهم وهم صغار إلى صورة لهم وهم كبار في السن.

صورتك وأنت كبير

تطبيق faceapp استخدمه مستخدمو صفحات السوشيال ميديا مع العديد من التطبيقات الأخرى التي تستخدم في تغيير شكل الشخص من صغير السن إلى كبير السن، وهي تقنية حديثة وتسمى بالذكاء الاصطناعي ، وفيه يتوقع التطبيق صورة الشخص وهو كبير في السن بعد 60 عاما أو أكثر.

أشهر تطبيقات تغيير الشكل

ويعتبر تطبيق faceapp هو أشهر وأسهل تطبيقات تغيير الشكل من صغير السن والشكل إلى كبير في السن والشكل ، فيتوقع شكل الشخص بعد مرور الكثير من السنوات، وقام بابتكار تطبيق faceapp مجموعة من المبرمجين الروسيين وتم إصداره في عام 2016.

كيفية استخدام تطبيق faceapp

تستطيع استخدام تقنية faceapp وتغيير شكلك في دقيقة عن طريق هذه الخطوات:

فتح التطبيق.

تظهر كاميرا عادية.

يبدأ البرنامج في التعرف على وجهك، بعد توجيه وجهك أمام الكاميرا.

ويعرض عليك التطبيق عدة أشكال لك وأنت كبير، وتستطيع اختيار التأثير الذي يعجبك.

صور الفنانين وهم كبار في السن

ونشر مجموعة من رواد صفحات التواصل الاجتماعي بعض الصورة الخاصة بالنجوم المحبوبين لهم بعدما عرض البرنامج صورا لهم بعدما أصبحوا كبارا في السن بواسطة التطبيق.. وهذا من باب حبهم لهذه النجوم ومحبة معرفة شكلهم وهم كبار.

التغيير في الصورة

يستطيع كل شخص التعديل والتغيير على الصورة القديمة وذلك بسحب الشاشة لأسفل بعدما تفتح التطبيق فتظهر صورك التي قمت بالتقاطها قبل ذلك ، فاختر ما تريد منها واختر التأثير الذي تريده بعد عرض التطبيق لأكثر من صورة لك في سن متغير وكبير.